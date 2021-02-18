شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية عروض بنده اليوم يمكنك أن تقوم بالذهاب والحصول على عروض اليوم وبالأخص عروض الخمس ريالال التي تعرض في بنده على جميع المنتجات الطازجة، لذلك إليكم أفضل العروض اليوم التي ستمتد حتى يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، وإليك أهم العروض.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده الجديدة اليوم أقوى وأهم العروض على المنتجات الطازجة في متجر بندة لهذا اليوم، وها هي أهم العروض:

تخفيضات بنده تستطيع أن تقوم بشراء نصف كيلو حلاوة طحينية بسعر خمسة ريال سعودي فقط.

تنزيلات بنده كما تستطيع شراء جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر خمسة ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية أم سعر التورتيلا الذي قد يبلغ حجم الحبة الواحدة من 250 إلى 360 جرام بسعر خمسة ريال سعودي.

أم سعر التورتيلا الذي قد يبلغ حجم الحبة الواحدة من 250 إلى 360 جرام بسعر خمسة ريال سعودي. سعر علبة البلح السكري من القصيم يأتيك بسعر خمسة ريال سعودي.

أما نصف كيلو من التمر السكري رطب من سبأ ما يأتيك بسعر خمسة ريال سعودي.

بالإضافة إلى سعر معجون التمر من تمارا بسعر الحبة خمسة ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

في عروض بنده الجديدة التي ستمتد حتى يوم 23 من الشهر.

تنزيلات بنده على نصف كيلو فول سوداني ني بسعر خمسة ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية ربع كيلو قرفة مطحونة تأتيك بسعر خمسة ريال سعودي.

ربع كيلو قرفة مطحونة تأتيك بسعر خمسة ريال سعودي. خصومات بنده ربع كيلو جوز هند مطحون ناعم بسعر خمسة ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر كيلو الجريش يأتيك حسب عروض بنده الجديدة بسعر خمسة ريال سعودي.

تنزيلات بنده مائة جرام من المكسرات المملحة المشكلة تأتيك بسعر خمسة ريال سعودي،

سعر الربع كيلو من جبن قليل الدسم تشيز لاند قريش بسعر خمسة ريال سعودي.