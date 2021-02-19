شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات ولا في الخيال تصل ل 60% لمدة أسبوع

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية والتخفيضات المقدمة منه، بنده قام بتقديم عروض مميزة جداً لمواطني المملكة العربية السعودية، وتلك العروض تضم منتجات اللحوم والمنظفات وغيره ولذلك فنحن سنقدم لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على اللحوم: تخفيضات بنده بلغ سعر مفروم بقري برازيلي إلى 21.95 ريال سعودي.

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مخلل خضار مشكل طيبة بلغ سعره 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي.

جبنه رومي تشيزا لاند بلغ سعرها 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.50 ريال سعودي.

لبنة عادي بلغ سعرها 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

جبنه موزاريلا بلغ سعرها 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال سعودي.

جبنه بيضاء بلغ سعرها 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.95 ريال سعودي.

شبيهة قشطه طازجة بلغ سعرها إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 30.95 ريال سعودي. تمويل شخصي بقيمة 50.000 ريال سعودي لجميع النساء بالمملكة

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