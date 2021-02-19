شوف أقوى عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 70% وحتي نهاية نوفمبر

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هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم “256 جيجا بايت” بلغ سعره 2699 ريال سعودي. موعد بداية الاختبارات النهائيه 1442

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