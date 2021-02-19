شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم خيالي يصل ل 65 % ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا الإلكترونية وذاك بمناسبة مرور ثمانية عشر عامًا على إنشاء أسُواق اكسترا، تقزم لكم مجموعة حصرية من المنتجات الإلكترونية المميزة ، ومن أهمها الهواتف الذكية من إنتاج شركة سامسونج ومن إصدار جالاكسي زد فولد تو، كما عدد من أجهزة الآيباد من إنتاج شركة أبل المتصدرة من إصدار برو.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا لهذا العام الثامن عشر على هواتف سامسونج من اكسترا:

تخفيضات اكسترا الصنف سامسونج جالاكسي زد فولد تو، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، اللون برونزي، ضمان عامان، الشاشة بمقاس 7.6 بوصة، الجيل الخامس، معالج ثماني النواة، حجم الذاكرة العشوائية 12 ميجا بيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية عشرة ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الخلفية أثنا عشر مع أثنا عشر مع أثنا عشر ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(7199)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(7999)ريال سعودي، بتخفيض ثمانمائة ريال سعودي، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ثلاثمائة وعشرة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

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تنزيلات اكسترا لهذا العام الثامن عشر على آيباد أبل برو من اكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف جهاز آيباد من ماركة آبل إصدار برو، الْشاشة بمَقاس 12.9 بوصة، الجيل الرابع، اللون فضي، مزود بخاصية واي فاي، سعة الذاكرة الداخلية واحد تيرا بايت، ضمان عامان، ثمن الجهاز الحالي(7399)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ثلاثمائة وتسعة عشر ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.