نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات ولا في الخيال تصل ل50 % لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية قامت شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة (ضمان اكسترا)، وتلك الخدمة عبارة عن ضمان من الشركة على الأجهزة الكهربائية التي يتم تصنيعها، وذلك لكي يزيد من راحة بال العميل، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أفضل وأجدد العروض المقدمة من إكسترا ماركت على أقسامه عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على قسم أجهزة المطبخ: تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز عجانة كلاس برو 4.5 لتر 1000 واط 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 998 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز خلاط يدوي مولينكس ايزي ماكس 200 واط سرعتان أبيض اللون 149 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز عجانة مولينكس تشارلوت 800 واط 4.8 لتر 599 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز عجانة مولينكس 300 واط 3.5 لتر 5 سرعات أبيض اللون 399 ريال سعودي.

بلغ جهاز محضر الطعام مولينكس 1000 واط 4 سرعات 900 مل أبيض اللون 949 ريال سعودي.

بلغ سعر خلاط كينوود أبيض اللون 199 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على قسم المكانس الكهربائية: عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بتقنية سبين سكراب لتنظيف عميق 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1619 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر مكنسة كلاس برو بقوة 2000 واط ومساحة 21 لتر 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 398 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر مكنسة كهربائية هوفر 1350 واط بتقنية الفرشتان الدوارة وإمكانية التنشيف 1459 ريال سعودي.

بلغ سعر مكنسة باناسونيك 2000 واط 18 بتر 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 779 ريال سعودي.

بلغ سعر مكنسة تيفال كهربائية 2000 واط سعة الغبار 1.5 برتقالية اللون 459 ريال سعودي.

بلغ سعر مكنسة فيليبس بدون كيس 1800 واط 389 ريال سعودي. تمويل شخصي بقيمة 50.000 ريال سعودي لجميع النساء بالمملكة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات ولا في الخيال تصل ل50 % لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.