شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل60% ألحق الخصم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تقوم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية بعمل عروض أسبوعية على كل المنتجات حيث أن هذه العروض تكون متاحة في كل الفروع بالإضافة إلى أنها متاحة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم. عروض العثيم الاثنين خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: تخفيضات العثيم بلغ سعر بطاطس لامب وستون شرائح 1 كجم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر مفروم السعودية غنم/بقر 400 جرام 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 4 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بلغ سعر خضار مشكل مونتانا فاين 400 جم 3.95 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون كوبوليفا اخضر محشي 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي و سعر 88 ريال سعودي للحجم الكبير بدلاً من سعر 107.89 ريال سعودي.

بلغ سعر أسماك فيليه أبيض 1 كجم/ روبيان كبير 400 جم 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على قسم المجمدات: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر أفخاذ دجاج غليظة مجمدة 900 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر أنصاف صدور دجاج مجمدة 2.5 كجم 41 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر صدور دجاج مجمدة 450 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر أجنحة الدجاج المجمدة 900 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بلغ سعر برجر بقري مجمد 1344 جم 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.

بلغ سعر بطاطس مقلية مجمدة رفيعة 2.5 كجم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي. طريقة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية 1442 الضمان الاجتماعي

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