نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية حتى يوم 23 فبراير تعرف على أقوى الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم السعودية الأسبوعية من موقعنا ثقفني، حيث ينتظر جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية العروض التي تقدمها أسواق العثيم كل أسبوع، حيث تتميز بتقديم أقوى العروض الأسبوعية وعمل تخفيضات وخصومات كبيرة على جميع المنتجات الموجودة بها بكافة الأنواع، الاجهزة الكهربائية والمنظفات والسلع الغذائية وأدوات العناية بالبشرة والشعر والأجهزة المنزلية والالكترونية وكافة المنتجات، وذلك لمساعدة المواطنين في شراء كل ما يحتاجون له بكل سهولة وبأقل تكلفة.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية

تعتبر أسواق عبد الله العصيم هي شركة سعودية وتعد ثاني أكبر سلسلة للأسواق المركزية داخل المملكة السعودية من حيث المبيعات، ويوجد لها أكثر من 183 فرع على مستوى المملكة كلها، كما يوجد لها فروع في بعض دول الوطن العربي، فهناك ما يقرب من 31 فرع من أسواق العثيم في جمهورية مصر العربية، ويوجد لها عدد كبير من العملاء.

تسعى أسواق العثيم إلى تقليل أسعارها وتقديم أسعار مخفضة للمواطنين من أجل تحقيق عدد كبير من المبيعات وتنشيط حركة البيع والشراء، وتتخصص شركة العثيم في بيع السلع الغذائية والمنظفات والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال.

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عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية

تشمل عروض الأسبوع لأسواق عبد العثيم خصومات وتخفيضات كبيرة على جميع المنتجات والسلع الغذائية، حيث يوجد عروض على جميع أنواع اللحوم وكذلك جميع أنواع الأجبان، بالإضافة إلى العروض الأخرى على أدوات التنظيف والفواكه والخضراوات.

خصومات وتخفيضات العثيم

سعر سكر أبو فهد أصبح 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

زيت العربي النباتي سعره يبلغ 22.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

سعر شاي ربيع الأصلي يبلغ 15.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.

سعر أرز بسمتي أبو كأس يبلغ 91.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

سعر الدجاج المجمد دو يبلغ 104.95 ريال سعودي بدلاً من 141.95 ريال سعودي.

سعر قشطة بوك يبلغ 118 ريال سعودي بدلاً من 146.33 ريال سعودي.

سعر صابون أريال الأخضر يبلغ 51.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي.

سعر البرتقال العصير للكيلو وصل إلى 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الجوافة وصل إلى 9.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من العنب الأبيض وصل إلى 9.95 ريال سعودي.