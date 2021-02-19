شوف عروض بنده الاسبوعية على اللحوم والاغذية في مهرجان عروض ال 5 ريال

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عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية على اللحوم والاغذية الخاصة بمهرجان الـ 5 ريال الموجود حاليًا لدى هايبر بنده ، فمتاح في بندة تخفيضات هائلة على اللحوم من مختلف الأنواع والأصناف من لحوم حمراء بلدي ومستوردة، وكذلك اللحوم البيضاء من دواجن وأسماك ومأكولات بحرية متاحة ضمن عروض السعودية في هايبر بندة.

عروض بنده الاسبوعية على اللحوم والاغذية في مهرجان عروض ال 5 ريال

عروض بنده الاسبوعية في السعودية تتميز بتنوع المنتجات الغذائية من مأكولات، ومشروبات، وعروض الجوالات والشاشات، ومستلزمات الطبخ، ومتاح في عروض بنده لهذا الاسبوع تخفيضات ال 5 ريال المستمرة حتى 11 رجب 1442، كما يوجد عروض تنتهي في يوم السبت القادم الموافق 8 رجب 1442.

عروض بنده

نخص بالذكر في السطور التالية خصومات عروض بندة وهايبر بندة على اللحوم، والدواجن، والأسماك ضمن عروض ال 5 ريال:

كيلو سمك ماكريل بـ 5 ريال سعودي.

500 جرام سمك نسره بـ 5 ريال سعودي.

كيلو سردين بـ 5 ريال سعودي.

250 جرام مفروم بقري كولومبي أو برازيلي بـ 5 ريال سعودي.

علبة 450 جرام ارجل دجاج التنمية بـ 5 ريال سعودي.

علبة 450 جرام قلوب دجاج الوطنية بـ 5 ريال سعودي بدلًا من 7.25.

علبة 450 جرام سيقان دجاج انتاج بـ 5 ريال سعودي بدلًا من 10.50.

علبة 450 جرام قوانص دجاج الوطنية بـ 5 ريال سعودي بدلًا من 7.25.

علبة 400 جرام كبد دجاج اليوم بـ 5 ريال سعودي بدلًا من 8.75.

علبة 450 جرام افخاذ دجاج اليوم بـ 5 ريال سعودي بدلًا من 9.50.

عروض هايبر بنده

نعرض لكم في التالي خصم بنده على اللحوم الحمراء المستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم:

500 جرام ستروجانوف بقري برازيلي مبرد بـ 20 ريال سعودي.

500 جرام برجر بقري برازيلي مبرد بـ 15 ريال سعودي.

500 جرام كفتة بقري برازيلي مبرد بـ 15 ريال سعودي.

500 جرام نقانق بقري برازيلي مبرد بـ 15 ريال سعودي.

500 جرام روستو بقري برازيلي مبرد بـ 15 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

تجدون في التالي تخفيضات اسواق بنده اون لاين الخاصة حتى يوم السبت 8 رجب 1442، أو حتى نفاذ الكمية:

كيلو ستيك فيليه بقري استرالي مبرد بـ 120 ريال سعودي.

كيلو ستيك استربليون بقري استرالي مبرد بـ 85 ريال سعودي.

كيلو ستيك ريب اي بقري استرالي مبرد بـ 99 ريال سعودي.

كيلو ستيك بقري انجوس استرالي مبرد بـ 150 ريال سعودي.

كيلو ستيك استربليون بقري انجوس استرالي مبرد بـ 120 ريال سعودي.

كيلو ستيك ريب اي بقري انجوس استرالي مبرد بـ 140 ريال سعودي.

كيلو قاروص بحري كبير نقوا 1800/2300 بـ 19.95 ريال سعودي.

كيلو قطع خروف نعيمي بالعظم بـ 74.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم سرد شامل لكل خصومات مجلة بنده الاسبوعيه على اللحوم، والدجاج، والسمك، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، الموافق 11 رجب 1442، حيث تتجدد التخفيضات بصفة أسبوعية لدى موقع بندة.