نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام بداية من الاثنين القادم 22 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الذي تم تحديده من الاثنين القادم ويكون العرض ساري لمدة 5 أيام داخل فروع المملكة العربية السعودية لأسواق العثيم والتي تشمل منتجات كثيرة تم عمل العروض والتخفيضات عليها في المدة المحددة وكما تعودنا علي العروض التي يتم تقديمها من تخفيضات العثيم التي تعود عليها كل من يتردد علي الفروع المختلفة داخل السعودية ولا تتوقف العروض والتخفيضات التي يتم تقديمها علي فترات محددة من إدارة العثيم عروض لكي ما يشعر كل من يتردد علي الفروع الخاصة به يجد كل ما يبحث عنه سواء من المواد الغذائية أو البضائع المختلفة في الفروع كافة والتي تشتمل علي تنزيلات العثيم واليوم سنتعرف عن ما هي العروض التي يتم تقديمها في الفروع المختلفة في المملكة العربية السعودية .

عروض العثيم اليوم التي تم عمل تخفيضات عليها وتشمل قسم المواد الغذائية

تم تسعير خاص بالبطاطس داخل الفروع بسعر 6 ريال سعودي للكيلو الواحد من نوع لامب وستون الشرائح تخفيضات العثيم . تم تخفيض سعر المفروم للغنم أو مفروم البقر بسعر 3 ريال لوزن 400 جرام والذي كان سعره سابقاً 4 ريال سعودي . سعر الخضار المشكل داخل الفروع بسعر 3.95 ريال من نوع مونتانا فاين والسعر خاص بوزن 400 جرام في أسواق العثيم سعر الزيتون المحشو من نوع كوبوليفا 17 ريال وسعره السابق كان 24 ريال سعودي الحجم الصغير . سعر الزيتون المحشو من نوع كوبوليفا 88 ريال وسعره السابق كان 107.89 ريال سعودي الحجم الكبير من العثيم . سعر السمك الفيلية داخل الفروع من النوع الأبيض سعره 27 ريال لوزن 400 جرام وسعره السابق كان 32 ريال للكيلو .

تخفيضات العثيم والعروض التي تم عمل التخفيضات عليها الخاصة بقسم المواد الغذائية

تم تخفيض السعر الخاص بكاتشب الطماطم من نوع العلالي .

تخفيض سعر الدجاج المتبل غير مخلي بالعظم من العثيم .

تخفيض سعر اللحم من الغنم يشمل العظام في كافة الفروع .

تخفيض سعر اللوز القطع من المزرعة في تخفيضات العثيم .

تخفيض سعر الحليب كامل أو القليل الدسم نوع الصافي .

تخفيض سعر الأرز من نوع بسمتي الضيوف في تنزيلات العثيم .

تخفيض سعر الشرائح للعسل الأبيض داخل الفروع علي مستوي السعودية .

تخفيض سعر الحمص المسلوق حبوب في العثيم عروض .

تخفيض السعر الخاص بورق العنب من نوع قلب الطبيعة .

تخفيض السعر الخاص الزيتون البكر من نوع الممتاز .

التخفيضات التي تشمل القسم الخاص باحتياجات المنزل أدوات منزلية وغيرها

الورق الخاص بالمطبخ رول من نوع هلا تم تخفيضه في عروض العثيم . تخفيض سعر المسحوق لغسيل الملابس من نوع جينتو في الفروع . ستاند خاص بكوي الملابس يشمله التخفيضات علي السعر الخاص به . طاولة قابلة للطوي خاصة بالرحلات شملها أيضاً التخفيض .

التخفيضات التي تمت علي القسم الخاص بالمجمدات داخل الفروع

سعر أفخاذ الدجاج الحجم الكبير 10 ريال لحجم 900 جرام وسعره سابقاً كان 16 ريال سعودي من العثيم عروض .

أنصاف الصدور للدجاج المجمد بسعر 41 ريال وسعره السابق كان 65 ريال الخاص بوزن 2.5 كيلو جرام .

سعر الصدور المجمدة للدجاج وزن 450 جرام بسعر 12 ريال وسعره السابق كان 17 ريال سعودي في أسواق العثيم .

سعر الأجنحة للدجاج المجمد 9 ريال والذي كان سعره سابقاً 11 ريال لوزن 900 جرام من تخفيضات العثيم .

البرجر البقري المجمد وزن 1344 جرام سعره 26 ريال وسعره السابق كان 42 ريال سعودي في تنزيلات العثيم .

سعر البطاطس المجمدة نصف قلي وزن 2.5 كيلو جرام 15 ريال والذي كان سعره سابقاً 29 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم والتي تم عرضها تشمل تخفيضات علي كافة الأصناف التي تم عرضها وغيرها الكثير من العروض داخل الفروع والأقسام الخاصة احتياجات المنزل وجزء من المواد الغذائية ينتهي العرض عليها في خلال يومين أما باقي المواد الغذائية والقسم الخاص بالمجمدات هذه الأقسام يشملها التخفيضات والعروض الخاصة بالتنزيلات عليها لمدة 5 أيام تبدأ من يوم 22 فبراير 2021 داخل كافة الفروع في المملكة العربية السعودية .