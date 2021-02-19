نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت عن طريق رابط الشركة مباشره في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت المعروفة من قبل الجميع الآن ويرجع ذلك إلى الشهرة الكبيرة التي حققتها هذه اللعبة في الآونة الأخيرة، ويبحث الكثير من اللاعبين على طريقة مضمونة للحصول على هذه اللعبة مؤخراً، بسبب أنها أصبحت غير متاحة على المتاجر الرسمية لشركة جوجل وأبل، وهذا ما نقدمه لحضراتكم في هذا المقال طريقة بسيطة لتحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف المحمولة للايفون والاندرويد

طريقة تحميل لعبة فورت نايت يعتبر ذلك أكثر ما يبحث عنه اللاعبين على محركات البحث، ويرجع ذلك إلى الصعوبة التي تواجههم أثناء البحث عن مصدر موثوق لتحميل لعبة فورت نايت على الهواتف المحمولة، بعد أن قامت شركة جوجل وأبل بمسح لعبة فورت نايت، وبالتالي أصبح من الصعب تنزيل لعبة فورت ، ولكن أعلنت شركة الألعاب الإلكترونية Epic Games أن لعبة فورت نايت متاحة على موقعها الرسمي للشركة، ويمكن تحميل اللعبة بطريقة مجانية ومباشرة.

يتم تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف المحمولة الحديثة فقط، مثل الإصدارات الأخيرة لهواتف آيفون، وذلك لأن إمكانيات اللعبة تحتاج إلى جهاز حديث لكي يستطيع اللاعب التمتع بكافة المزايا الموجودة في اللعبة، ويمكن تحميل لعبة فورت نايت من خلال فتح موقع Epic Games ثم اتباع الخطوات المطلوبة لتحميل لعبة فورت الشيقة علي هاتفك الشخصى.

كيفية لعب فورت نايت

في البداية يتم وضع اللاعبين في قطعة محددة من الأرض، ومن هنا تبدأ المباراة حيث يجب على اللاعبين بناء الحصون والقلاع للاحتماء بها، وإنقاذ مجموعة من البشر المتبقية على قيد الحياة، ومحاولة القضاء على كل البشر المتحولون داخل المباراة وقبل انتهاء الوقت.