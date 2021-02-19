طريقة عمل الكريب بالجبنة و مربى التوت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب بالجبن ومربى التوت بطريقة شهية، يهتم الكثير من الأمهات بالبحث عن تجهيز أشهى الحلويات والمعجنات في المنزل بطريقة شهية و لذيذة وخاصة الوجبات السريعة مثل الكريم التي يعشق تناولها الكثير من الكبار والأطفال والشباب، حيث يمكن عمل الكريب في المنزل الجبن مربى التوت بطريقة شهية ولذيذة ومكونات بسيطة وسهلة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطوع القادمة على طريقة عمل كريب بالجبنة مربى التوت.

طريقة عمل كريب بالجبن ومربى التوت

المكونات، ثلاث بيضات وكوب من اللبن وكوب من الدقيق و ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة وقليل من الملح والسكر ومربى التوت أحمر للحشو جبن كريمي وشرائح لوز للتزيين.

خطوات تجهيز كريب بالجبنة مربى التوت

في الخطوة الأولى يتم تجهيز البيض وخلطة مع الفانيليا في وعاء ثم يتم إضافة اللبن وتقلب المكونات جيداً بعد ذلك يتم وضع السكر والملح والزيت مع الاستمرار في عملية التقليب، وفي الخطوة التالية نقوم بتجهيز طاسة ونضع فيها القليل من الزيت وبعد أن يسخن قليلا بدأ بإضافة فنجان متوسط الحجم من عجينة الكريب.

بعد ذلك يتم وضعها في طبق بعد تقليبه على الوجهين حتى يصبح لونها أصفر خفيف بعد ذلك يتم تقام هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية، ويجب أن تكون التاسعة غير قابلة للالتصاق بعد ذلك يتم عمل الكريب على هيئة سمبوسة، واضافة في مربى التوت مع الجبنة الكريمي ونظيف عليها شرائح لوز للتزيين ويتم تناولها.

يمكنك أيضا عمل الكريب وحشوة باللحمة المفرومة أو الشاورما أو بالكبد أو السجق ويضاف عليها الجبنة الموتزاريلا ومامي بالمايونيز والبطاطس المقلية وتناولها بجانب الكاتشب أو المخلل أو السلطة الخضراء أو بجانب الشيبسي وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.