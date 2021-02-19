نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بسهولة وملايين الجواهر مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire، يقوم الكثير بالبحث لإيجاد وسيلة مجانية تمكنهم من شحن جواهر لعبة فري فاير، حيث مضت فري فاير لعبة يعشقها الكثير في الفترة الأخيرة وأيضا المقبلة ونالت إعجابهم ،وهناك الكثير من الوسائل التي يمكنك من خلالها شحن تلك الجواهر بسهولة، ومن أشهر تلك الطرق وأبسطها هي وسيلة استخدام ID اللاعب والاعتماد عليه في شحن تلك الجواهر ومن خلالها يمكنك الاستفادة بالكثير من الجواهر، وفي تلك المقالة سنقدم إليكم أهم الطرق في شحن جواهر لعبة فري فاير المجانية.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا

مضت فري فاير من الألعاب التي يفضلها الكثير من الجماهير، وتمد اللعبة اللاعبين بالجواهر التي يمكنهم استخدامها داخل اللعبة وتكمن أهمية كبيرة للوصول إلي الفوز والانتصار، تتيح جواهر فري فاير لحامليها العديد من المميزات التي تفرق حاملها عن غيره داخل اللعبة، فتعمل علي تعزيز فرصة فوزه عن غيره، فيقوم اللاعبين بالبحث للحصول علي وسائل آمنة تمكن من شحن الجواهر بدون دفع أو رصيد لذلك سنعرض لكم في خطوات محددة طريقة مجانية تماما وموفرة وسريعة للحصول علي الجواهر والتمكن من التغلب علي منافسيكم في اللعبة.

حتى تقوم بشحن جواهر لعبة فري فاير سنذكر لك أهم الخطوات التي يجب عليك تطبيقها لتحقيق أقصي أستفادة بسهولة:

قم بفتح متجرك الخاص علي هاتفك المحمول فيGooglePlay.

سيجب عليك تحويل هذا الحساب في متجرك إلى حساب أمريكي أو فرنسي وهذه خطوة هامة حتى تتمكن من عمل ما سنذكره الآن، للحصول علي النقاط من خلال هذه الخطوات.

ويمكنك بسهولة عبر مقالتنا في التعرف علي كيفية تحويل حسابك إلي متجر أمريكي لشحن جواهر فري فاير مجانا.

بعد تحويلك الحساب إلي حساب أمريكي، سيمنحك الحساب العديد من التطبيقات عند الضغط علي تحميل، ثم الضغط علي إلغاء قبل التحميل ، سيمنحك عدد من النقاط في حساب متجرك الخاص الأمريكي الآن.

الآن يمكنك أن تقوم بتحويل تلك النقاط المكتسبة بسهولة إلي رصيد في بطاقتك الخاصة في حسابك.

اذهب وقم بفتح لعبة فري فاير، ويمكنك الآن شراء جواهر لعبة فري فاير في اللعبة بالعدد التي تريده عن طريق استخدام الرصيد الذي قمت بتحويله بعد جمع النقاط التي حصلت عليها.