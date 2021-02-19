شوف عروض هايبر بنده على الدواجن وتخفيضات تتعدى 40% مع أقوى عروض ال 5 ريال على منتجات الدواجن

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الدواجن، تقدم أَسواق هايبر ماركت بنده عدد من العروض على الدجاج المجمد والمعبأ طازج من مختلف الشركات الرائدة في هذا المجال ومنها شركة اليوم وشركة الوطنية، بجانب تقديمها لمُحلقات الدجاج من كبد وقوانص وقلوب، كل ذلك بتخفيضات تصل إلى أكثر من أربعين بالمائة، كل هذه المنتجات متوفرة من هايبر بنده بسعر خمسة ريال سعودي فقط، بأوزان عبوات متعددة. عروض بنده اليوم على دجاج الوطنية المعبأ الطازج عروض هايبر بنده الصنف قلوب دجاج من إنتاج شركة الوطنية ، وزن العبوة أربعمائة وخمسين جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم سبعة وربع ريال سعودي، تخفيضات بنده الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض أثنين ريال سعودي، وخصم أَثنين وثلاثين بالمائة.

عروض بنده اليوم الصنف قوانص دجاج من إنتاج شركة الوطنية، وزن العبوة أربعمائة وخمسين جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم سبعة وربع ريال سعودي، تخفيضات بنده الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض أثنين ريال سعودي، وخصم أَثنين وثلاثين بالمائة. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع على دجاج شركة اليوم المعبأ الطازج عروض هايبر بندة جدة الصنف كبد دجاج من إنتاج شركة اليوم، وزن العبوة أربعمائة جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(8.75) ريال سعودي، تخفيضات بنده الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض ثلاثة ريالات سعودي، وخصم أربعين بالمائة.

عروض هايبر بندة اليوم الصنف أفخاذ دجاج من إنتاج شركة اليوم، وزن العبوة أربعمائة وخمسين جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم تسعة ونصف ريال سعودي، تخفيضات بنده الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، بتخفيض أربعة ريال سعودي، وخصم خمسة وأربعين بالمائة. خطوات شحن شدات لعبة ببجي مجانا 1000 شدة بدون فيزا

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