شوف عروض لاب توب جرير بالمملكة وتخفيضات قوية في الأسعار مع امكانية التقسيط المريح بالإضافة الى هدايا

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عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير بالمملكة، تتميز jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم كل حديث في مجال الأجهزة الإلكترونية، ومنها عروض ضخمة على أجهزة الكمبيوتر المحمول من ماركات عالمية لابتوب جرير مثل إتش بي، توفرها مكتبات جرير بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية بمختلف الموديلات ومنها موديل بافيليون وموديل انفي، لما يتمتعوا بها من صفات مميزة وقدرات فائقة وأحجام ذاكرة داخلية كبيرة. عروض لاب توب جرير كمبيوتر إتش بي بافيليون لابتوب جرير، الصنف كمبيوتر محمول من ماركة اتش بي بافيليون 14-dv0014nx، حجم الشاشة أربعة عشر بوص ة، الجيل الحادي عشر، i5-1135G7 إنتل كور حجم أثنين جيجابايت MX350 انفيديا جي فورس، حجم الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، تخفيضات جرير و ثمن الجهاز الحالي من عروض جرير اليوم (3149) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط من جرير بدفع(180) ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

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