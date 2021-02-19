شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات حقيقية تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية 2021م، هايبر بنده مكان مناسب وجيد لشراء مستلزمات المنزل فكل شيء ترغب في شرائه ستجده في بنده، ولذلك فنحن سنقدم لكم الآن أفضل العروض والتخفيضات المقدمة من هايبر بنده لمواطني المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الاسبوعية

عروض هايبر بنده 2021م

عروض بنده اليوم صدور دجاج طرية بلغ سعرها 34.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 52.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليومية وصل سعر الخضروات المشكلة إلى 5.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 7.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية كريمة الكاكاو والبندق وصل سعرها إلى 14.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 29.50 ريال سعودي. عروض بنده زيت زيتون بكر ممتاز وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 62.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

اقوى الخصومات من بنده في موسم الشتاء علي المنتجات الغذائية نعرض لكم افضل ما جاء فيها

خصومات بنده اليومية ذرة حلوة ذهبية كاملة وصل سعرها إلى 2.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 3.25 ريال سعودي. خصومات بندة اليوم علي عصير بدون سكر وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32 ريال. عروض بنده الاسبوعية شراب مجفف تانج وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 61.95 ريال سعودي. تخفيضات بندة الشهرية بلغ سعر قهوة كلاسيكية سريعة التحضر إلى 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

اقوى واحدث تخفيضات بنده خلال شهر فبراير علي مجموعة متنوعة من ادوات التنظيف المنزلية

تخفيضات بنده ممسحة أرضيات وصل سعرها إلى 74.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 108.50 ريال سعودي. خصومات بنده اسفنجة تنظيف وصل سعرها إلى 7.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية مكنسة ناعمة، خشنة مع عصا وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الاسبوعية سائل مطهر ومعقم بلغ سعره إلى 29.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 47.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم سبراي مطهر ديتول وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 36.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده مناديل للوجه هلا بلغ سعره 6.95 ريال سعودي. عروض بنده ماكسي رول وصل سعره إلى 15.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.95 ريال سعودي.