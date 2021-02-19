شوف تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية السعودية

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عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده ، عروض هايبر بنده وبنده الأسبوعية مجموعة من أقوى العروض الطازجة بسعر 5 ريال، تعتبر جميع منتجات هايبر بنده طازجة، ينال هايبر بنده على إعجاب العملاء مما أدى إلى تربعه على القمة ، حلاوة طحينية ماركة الخروف 500 جرام بسعر 5 ريال، جبن أبيض دوبل كريم هنغاري 500 جرام بسعر 5 ريال، تورتيلا الأمراء (250/360 جرام) بسعر 5 ريال، ليمون أسود كامل 250 جرام بسعر 5 ريال، طحينة ماركة الشعلة 250 جرام بسعر 5 ريال، جبن موزاريلا قالب حلواني 1 ك بسعر 25 ريال بدلا من 39.95 ريال، زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح 500 جرام بسعر 5 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

تخفيضات هايبر بنده ، سكري / نبتة القصيم أنيسة علبة بسعر 5 ريال، تمر سكري رطب محلي سيافا (500 جرام) بسعر 5 ريال، نمر نبتة علي / رشودية عرجون (400 جرام) بسعر 5 ريال، تمر خلاص ذهبي / معجون محلي تمارا بسعر 5 ريال، تمر سيافا (100 جرام) بسعر 5 ريال، جوز هند مطحون 250 جرام بسعر 5 ريال، هريس 1 ك بسعر 5 ريال، جريش 1 ك بسعر 5 ريال، مكسرات مشكلة مملحة 100 جرام بسعر 5 ريال، فول سوداني أبيض ني 500 جرام بسعر 5 ريال، قرفة مطحونة 250 جرام بسعر 5 ريال.

أقوى عروض اللحوم

ستروجانوف بقرى برازيلي 500 جرام بسعر 20 ريال، برجر بقري برازيلي 500 جرام بسعر 15 ريال، كفتة بقري برازيلي 500 جرام بسعر 15 ريال، نقانق بقري برازيلي 500 جرام بسعر 15 ريال، روستو بقري برازيلي 500 جرام بسعر 15 ريال، قلوب دجاج الوطنية (450 جرام) بسعر 5 ريال، سيقان دجاج إنتاج الوطنية (450 جرام) بسعر 5 ريال، قوانص دجاج الوطنية (450 جرام) بسعر 5 ريال، كبد دجاج اليوم (400 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 8.75 ريال.

آخر عروض هايبر بنده

جبن قليل الدسم تشيزا لاند قريش 250 جرام بسعر 5 ريال، جبن قليل الملح و قليل الدسم الفراودة 250 جرام بسعر 5 ريال، شبيه قشطة الطيب طازجة 250 جرام بسعر 5 ريال، زيتون كالاماتا بريميوم جامو يوناني 250 جرام بسعر 5 ريال، مكدوس الزوادة 250 جرام بسعر 5 ريال، مرتديلا بقري سادة / بالزيتون / بالفلفل حلواني أخوان 1 ك بسعر 35 ريال بدلا من 42.95 ريال، فول حب / سميد تاك تات 700 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 7.50 ريال.