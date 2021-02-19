نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مجموعه صالح للسيارات في فبراير تصل إلي 10% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مجموعه صالح للسيارات، تعتبر من اهم العروض التي تم إطلاقها في شهر فبراير 2021 والتي أعلنت عنها المجموعة عبر الصفحة الرسمية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت باقة من اهم السيارات الموجودة بالمملكة والتي سوف نقوم بشرحها من خلال المقالة الأتية.

عروض مجموعه صالح للسيارات

عروض مجموعه صالح للسيارات تم إطلاقها من قبل المجموعة في فبراير والتي تبدأ من 18 فبراير 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021، عروض مجموعه صالح للسيارات شملت اهم السيارات الموجودة بالمملكة والتي شملت سياره هيونداي كآونتي 2018 و سياره دودج تشار جر 2020 sxt-A و سياره هوندا أكورد 2020 lx و سياره كرايسلر 300 2020 ليمتد و سياره رينو ميجان 2020 pe و سياره جي إم سي يوكن 2021 sle 4×2، كما انه تم إطلاق عروض جديده أيضا مثل ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين بالمملكة وسوف نقوم بتوضيح العروض علي السيارات من خلال الأتي.

اهم عروض مجموعه صالح

وسوف نقوم بتوضيح عروض مجموعه صالح للسيارات اكثر بالسعر والخصم من خلال الأتي:

هيونداي كآونتي 2018 بسعر 152000 ريال بدلا من 162000 ريال.

بسعر 152000 ريال بدلا من 162000 ريال. دودج تشار جر 2020 sxt-A بسعر 96000 ريال بدلا من 101000 ريال.

بسعر 96000 ريال بدلا من 101000 ريال. هوندا أكورد 2020 lx بسعر 87000 ريال بدلا من 93000 ريال.

بسعر 87000 ريال بدلا من 93000 ريال. كرايسلر 300 2021 ليمتد بسعر 127000 ريال بدلا من 132900 ريال.

ليمتد بسعر 127000 ريال بدلا من 132900 ريال. رينو ميجان 2020 pe بسعر 43000 ريال بدلا من 53000 ريال.

بسعر 43000 ريال بدلا من 53000 ريال. جي إم سي يوكن 2021 sle 4×2 بسعر 184900 ريال بدلا من 189900 ريال.

ويمكن أيضا معرفه اهم عروض سيارات تويوتا 2021 التي تم إطلاقها في المملكة مؤخرا والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله ويسر.

الحصول علي عروض مجموعه صالح

أعلنت مجموعه صالح للسيارات عن عروضها في شهر فبراير 2021 والتي تم شرحها بالأعلى ويمكن لأي مواطن سعودي يرغب في اقتناء سياره بسعر رخيص والحصول علي العروض علي السيارات من خلال الاتصال علي الرقم الخاص بمجموعه صالح للسيارات 0536223388 وسوف يقوم احد خدمه العملاء بالرد والتواصل والاستفسار عن العروض وكيفيه الحصول علي سياره من داخل العرض، كما يمكن لأي مواطن سعودي بالحصول علي سياره من عروض فورد فيغو و فورد اسكورت في المملكة بكل سهوله ويسر والتي تعتبر أيضا من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة في فبراير.