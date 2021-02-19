نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده Panda الأسبوعية تعود من جديد بقوة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية تعود من جديد بقوة في السعودية خلال أسبوع كامل، أو حتى نفاذ الكمية، فتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 5 رجب 1442هـ، أي يةم 17 فبراير 2021م، وتنتهم يوم الثلاثاء الموافق 11 رجب 1442هـ، أى يوم 23 فبراير 2021م، ويستمر أيضاً حتى نفاذ الكمية المعروضة في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية، ويقدم أيضاً تخفيضات، وخصومات كبيرة على الهواتف الذكية، واالأجهزة الكهربائية، والشاشات الإلكترونية، والمنتجات الغذائية.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية

تقدم بنده تخفيضات قوية على الأجهزة الكهربائية ليس لها مثل.

مكنسة كهربائية كليك أون، بقوة 1600 وات، بسعر 199 ريال بدلاً من 265 ريال سعودي.

مكواة بخار تيفال، بقوة 1800 وات، بسعر 129 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

مكواة جيباس بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال سعودي.

مكواة بخار عامودية فيليبس، بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال سعودي.

فرن كهربي كولين، بمساحة 45 لتر، بسعر 259 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

صانعة السندوتشات جيباس، بسعر 55 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية آريتي، بقوة 1600 وات، بسعر 109.50 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس، بسعر 349 ريال بدلاً من 459 ريال سعودي.

خلاط كليك أون، بقوة 350 وات، بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس، بقوة 600 وات، بسعر 149 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس، بسعر 429 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي.

محضرة طعام أي تي سي، بقوة 400 وات، بسعر 179 ريال بدلاً من 295 ريال سعودي.

عجانة كولين، بمساحة 5 لتر، بسعر 299 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي.

قطاعة مع وعاء أبيض رمادي أرايتي، بسعر 72.50 ريال بدلاً من 145 ريال سعودي.

غلاية كهربائية ستانلس ستيل تيفال، بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.

قلاية أي تي سي، بمساحة 5.5 لتر، بسعر 329.50 ريال بدلاً من 659 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية

تقدم بنده عروض مميزة على الأجهزة المنزلية تنافس عليها الكثير في جميع أنحاء المملكة.

A صندوق براد للرحلات كيب كولد، مساحة 24 لتر، بسعر 109 ريال بدلاً من 152.25 ريال سعودي.

B صندوق براد للرحلات كيب كولد، مساحة 46 لتر، بسعر 169 ريال بدلاً من 218 ريال سعودي.

C صندوق براد للرحلات كيب كولد، مساحة 60 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 272.75 ريال سعودي.

بطاريات إنرجايزر ماكس AA أو AAA، بسعر 40 ريال بدلاً من 58 ريال سعودي.

فحم فوري الشرقية 700 جم، بسعر 15 ريال بدلاً من 21 ريال سعودي.

كرسي قابل للطي، بسعر 50 ريال بدلاً من 71.25 ريال سعودي.

أرجل مسند لكرسي الحمام سكواتي بوتي (للحبة)، بسعر 30 ريال بدلاً من 99.95 ريال سعودي.

صينية Small، بسعر 10 ريال بدلاً من 18 ريال سعودي.

صينية Large، بسعر 15 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي.

طقم كاسات أيلاند لومينارك 6 قطع، بسعر 15 ريال بدلاً من 22 ريال سعودي.

فحم الشرقية 2 كيلو، بسعر 15 ريال بدلاً من 18.25 ريال سعودي.

طقم زبديات كارامان كاسي باسباتشي 6 قطع، بسعر 10 ريال بدلاً من 22 ريال سعودي.

مجففة خضروات هلال، بسعر 15 ريال بدلاً من 20.90 ريال سعودي.