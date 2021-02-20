نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم لربات البيوت وتخفيضات حتى 56% على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج اليوم، أسواق عبدالله العثيم من المتاجر المتخصصة في بيع المواد الغذائية وبأرخص سعر، ولذلك إذا كنت تبحث عن مكان جيد لبيع المنتجات الغذائية فعليكم بالذهاب إلى أسواق عبد الله العثيم وفي هذا المقال سنعرض لكم افضل العروض المقدمة من العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم جدة شاي ربيع المذاق الأصلي كيس 150 حبة بلغ 15.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 28.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية حليب نيدو بودرة كيس بلغ 49.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 69.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين قشطة بوك بلغ سعرها 118 ريال سعودي، بدلاً من سعر 146.33 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سكر أبو فهد ناعم وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 33.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية أرز أبو كاس مزة بسمتي وصل سعره إلى 31.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم زيت العربي نباتي بلاستيك بلغ سعره 22.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين دجاج دو مجمد 900 جم وصل سعره إلى 104.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 141.95 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم ورق عنب امايفا بلغ سعره 10.95 ريال سعودي وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم كورن فليكس كلوقز بلغ سعره 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب زيت غندور دوار الشمس بلغ 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 37.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم عسل الشفاء طبيعي بلغ 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 69.96 ريال سعودي.

عروض العثيم جده أرز مصري جرين فارمز بلغ سعره 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم مكرونة بيرفيتو وصل سعرها إلى 3.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.50 ريال سعودي. أسرار كيكة قدرة قادر السحرية بألذ طريقة اعمليها في الخلاط الكهربائي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم لربات البيوت وتخفيضات حتى 56% على المنتجات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.