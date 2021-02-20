شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 60% على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية من العروض التي ينتظرها العملاء لشراء احتياجاتهم من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، حيث أن هذه العروض تشمل العديد من المنتجات المختلفة، تقوم بنده بمشاركة العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لكي يستفاد منها العملاء الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع، كما أنها تقوم بعمل عروض خاصة لزوار الموقع الإلكتروني فقط. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر خلاط كليك أون 65 ريال سعودي بدلاً من سعر 89 ريال سعودي.

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