شوف عروض جرير الأسبوعية على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية مكتبة جرير من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى أنها من أقدم الشركات التي تم تأسيسها داخل المملكة، ومع مرور السنوات توسعت جرير في الكثير من المناطق المختلفة في أنحاء المملكة، وتقوم جرير بتقديم مجموعة عروض كبيرة ومختلفة بشكل مستمر، كما أن الشركة تقوم بمشاركة هذه العروض مع عملائها الذين يفضلون الشراء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير بلغ سعر هاتف آيفون 7 بلس مساحة 32 جيجا بايت لون فضي 2199 ريال سعودي.

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