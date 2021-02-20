شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم برنامج «اكتساب» ورسالة هذا البرنامج هي برنامج الولاء اكتساب هو برنامج يرتكز على العميل وعلاقته مع البرنامج وشركائه من المتاجر المشاركة، بحيث يستفيد العميل من الخصومات والعروض التي يقدمها الشركاء من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التفاعلية بين الأطراف الثلاثة بالشكل الذي يليق بعميل البرنامج، وذلك من خلال إبراز المفهوم الحقيقي للولاء بين الخطة والعملاء، وهو يزود القادة العملاء بأفضل خدمة تسوق. عروض العثيم الاثنين العروض الخاصة من أسواق العثيم: تخفيضات العثيم تقدم العثيم ارز ابو كاس مزة بسمتي، وزن 10 كيلو جرام، فقط مقابل سعر، 59.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

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