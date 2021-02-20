شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم عادة ما تأتي عروض العثيم وتعمل على جعلنا نتهافت لكي نقوم بشراء المزيد من المنتجات الرائعة التي توفر علينا الكثير من الأموال، لذلك إليك الخصومات التي توجد في جميع الفروع الخاصة بمتاجر عبدالله العثيم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض العثيم اليوم خصومات العثيم الجديدة اليوم: تخفيضات العثيم سعر كرتونة الدجاج المجمد وزن الدجاجة 900 جرام بسعر 107.95 ريال سعودي.

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عروض العثيم الأسبوعية سعر كيس الأرز حجم خمسة كيلو جرام تأتيك بسعر 31.95 ريال سعودي.

سعر عشر كيلو سكر من سكر أبو فهد الناعم يأتيك بسعر 24.95 ريال سعودي.

كرتونة بوك 48 علبة حجم 170 جرام تأتي بسعر 118 ريال سعودي أما سعر العلبة الواحدة 9.95 ريال سعودي.

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عروض العثيم الأسبوعية سعر علبة شاي الربيع الأصلي 150 حبة تأتيك بسعر 15.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر الكيلو من لحم العجل البلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم تأتيك بسعر 45.95 ريال سعودي.

كيلو لحم الغنم الروماني بالعظم يأتيك بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيلو لحم العجل الباكستاني بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 31.95 ريال سعودي.

سعر لحم حاشي طازج بدون عظام تأتيك بسعر 41.95 ريال سعودي. إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب للمستفيدين قيد المراجعة من وزارة الموارد البشرية 1442

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