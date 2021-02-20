شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تعتبر مكتبة جرير من أكبر المكتبات وأقدمهم في المملكة العربية السعودية، كما أنها تمتلك عشرات الفروع في الكثير من المناطق المختلفة داخل المملكة، تختص جرير ببيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة لمختلف المراحل الدراسية، كما أنها تقوم ببيع الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي يحتاج إليها الطلاب أثناء الدراسة، وأيضاً يوجد قسم خاص بالهواتف المحمولة بمختلف أنواعها. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر جهاز عرض إبسون الضوئي بروجيكتور وسائط متعددة 1649 ريال سعودي.

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