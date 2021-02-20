شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام ألحق قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية إليكم أقوى عروض من أسواق عبد الله العثيم لهذا الأسبوع، حيث أن العروض تضم مجموعة متميزة من المنتجات والسلع مثل الفاكهة والخضروات واللحوم وغيرها من السلع التي يحتاج لها المستهلك ويرغب الحصول عليها بأرخص الأسعار، ولكن العثيم يقدم أفضل السلع بخصومات كبيرة تناسب الجميع.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم لهذا الأسبوع تحتوي عروض العثيم على الكثير من السلع المختلفة والتي يطلبها المستهلكين ويحتاجون لها بشدة، وقد جلبناها إليهم اليوم بأقوى العروض:

تخفيضات العثيم أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو جرام بسعر 67.95 ريال بدلاً من أن يبكون بسعر 84.95، سكر أبو فهد ناعم 10 كيلو جرام بسعر 33.95 ريال بدلاً من أن يكون بسعر 33.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم دجاج دو مجمد 1100 جرام بسعر 109.95 بدلاً من 154.95 ريال سعودي، زيت شمس دوار شمس 2* 1.5 لتر بقيمة 24.95 ريال بدلاً من 31.75 ريال سعودي، جبن بوك كاسات بيضاء/ شيدر 500 جرام سعر العلبة 9.95 بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

شوكولاتة نوتيلا برطمان 350جرام 2 علبة بسعر 21.95 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي، 3 علبة تونة المواسم خفيف القطعة 185 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية

تنزيلات العثيم للحوم الطازجة تنفرد أسواق عبد الله العثيم بتقديمها لأقوى وأفضل العروض على مجموعة مختارة من اللحوم الطازجة مختلفة الأنواع.

عروض العثيم الأسبوعية لحم خروف بربري بالعظم الكيلو بسعر 47.95 ريال سعودي، لحم غنم روماني بالعظم الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي، لحم غنم سواكني بالعظم الكيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم لحم عجل بلدي بالعظم الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي، لحم حاشي بالعظم الكيلو بسعر 25.95، لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي، لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.