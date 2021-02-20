شوف عروض بنده الأسبوعية أحصل عل خصم يصل ل 60% لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية تقوم أسواق بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم مجموعة كبيرة ومختلفة من العروض أسبوعياً، هذه العروض التي تشمل العديد من المنتجات والسلع وأيضاً تشمل المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة ببنده، تقوم بنده بمشاركة هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لسهولة اطلاع العملاء على كل العروض المتاحة في الفروع. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم بلغ سعر كيلو ستيك فيليه بقري أستزالي 120 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو ستيك ريب آي بقري استرالي 99 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر ستيك بقري استرالي 85 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر كيلو قطع خروف نعيمي بالعظم 74 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو ستيك بقري أنجوس أسترالي 150 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو قاروص بحري كبير 20 ريال سعودي.

بلغ سعر ستيك ريب اي بقري أنجوس أسترالي 140 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأخيرة تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر كيلو معمول بالتمر حبات صغيرة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو معمول بالتمر حبات صغيرة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي. تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو بسكويت مصري طويل 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر كرواسون فرنسي طازج 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر علبة كعك الكأس بالڤانيلا سويتز 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

بلغ سعر علبتين خبز أبيض للساندويتش لوزين 600 جرام 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة رقائق التورتيلا برونتو 250 جرام 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة خبز برجر البطاطس 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي. إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب للمستفيدين قيد المراجعة من وزارة الموارد البشرية 1442

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