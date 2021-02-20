نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية 20 فبراير 2021 الآن أقوى العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية 20 فبراير الآن أقوى العروض المقدمة من فروع extra السعودية كما أعتادت كافة فروع اكسترا المختلفة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من العروض القوية والمميزة عبر موقع extra الإلكتروني والذي يوفر على الدوام تغطية شاملة لأقوي العروض الشهرية والأسبوعية المتوفرة للطلب الفوري من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أقرب فرع اكسترا داخل مدينتك، ودائما ما تكون العروض على العديد من الأجهزة الإلكترونية واحدث الإصدارات من الهواتف الجوالة وخاصة الهواتف نوعية الآيفون والإصدارات الجديدة منها التي تهم الكثيرون من الشباب داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية 20 فبراير أقوى العروض

تقدم لكم الآن كافة فروع اكسترا أقوي العروض المختلفة على العديد من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة مع خصومات تصل إلى 50% الآن في كافة الفروع داخل المملكة وعلى الموقع الإلكتروني أيضا وتشمل العروض :

جوال آبل آيفون 12 ميني 5g بسعة 128 جيجا ولون أزرق بسعر 3059 ريال سعودي

شاشة تلفاز 55بوصة كلاس برو سمارت فائق الوضوح بسعر 1599 ريال سعودي

ثلاجة ال جي 13.9 قدم لينير كمبروسير بلون فضي وسعر 3199 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 11 بسعة 256 جيجا 4g الاصدار الجديد بلون أخضر بسعر 3499 ريال سعودي

كلاس برو مكيف جداري 18000 وات توزيع هواء أربع اتجاهات بارد بسعر 1699 ريال سعودي مع هدية بقيمة 179 ريال سعودي

جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجا بلون أبيض بسعر 2499 ريال سعودي

شاشة تلفاز ال جي 65 بوصة سمارت فائقق الوضوح بسعر 4299 ريال سعودي وهدية بقيمة 329 ريال سعودي

مجفف ملابس كاندي سعة 8 كيلو 14 برنامج بلون أبيض بسعر 1899 ريال سعودي

ثلاجة سامسونج 16 قدم آنفيرتر بخار إنوكس بسعر 2699 ريال سعودي

ثلاجة دايو 14.1 قدم بلون فضي بسعر 2149 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 11 برو 512 جيجا بلون ذهبي وسعر 4899 ريال سعودي

مابي موقد كهرباء 4 عيون ستانل ستيل بلون أسود وسعر 2899 ريال سعودي

غسالة صحون أرستون 9برامج 15 مكان للتخزين بلون أبيض بسعر 2759 ريال سعودي

ثلاجة كلاس برو باب بجانب باب سعة 19.9 قدم بلون فضي بسعر 2249 ريال سعودي

شاشة تلفاز سامسونج 65 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 3299 ريال سعودي

قدمنا لكم الآن من خلال موقعنا ثقفني جزء من أقوى العروض القائمة الآن في فروع extra والمستمرة حتى نهاية شهر فبراير 2021.