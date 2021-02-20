نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل ألغاز لعبة Red Dead Redemption 2 كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة Red Dead Redemption 2 ساعدت كثير من اللاعبين عند نزول لعبة Red Dead Redemption 2 حيث يعتبر الآلاف من هذا الجيل أنها من أكثر اللعب المميزة والقوية وأسلوب جميل ومميز وتتضمن عالم مفتوح من الألغاز حيث يحب الكثير من الأشخاص اكتشاف الألغاز الموجودة في اللعبة

حيث تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب المميزة والتي يوجد فيها الآلاف من الألغاز، وهي من أقوى الخرائط الألعاب في هذا الجيل الحالى حيث يوجد في كل بقعة من الخريطة أصل محدد ولغز ووراءه قصة محددة، لهذا صح بتوضيح لكم أكثر الألغاز التي تعرف عليها الكثير من اللاعبين للاستمتاع بها.

شخصية Gavin المفقودة

تعتبر من أكثر الألعاب التى يوجد لها لغز كبير وحاول الكثير من الأشخاص معرفة لغز هذه اللعبة وقامت من الشخصيات المميزة هذه ابحث عن رجل عن صديقته المفقودة في عالم هذه اللعبة، وعندما صدرت هذه اللعبة جعلت الكثير من لاعبها البحث في الملفات لكي يتمكن من حل اللغز والسبب وراء اختفاء جي فين حيث اكتشفو قلب ذلك عن هذه اللعبة أن الشخصية تبحث عن نفسها داخل عالم اللعبة وهي شخصية غير موجودة من الأساس ولكنها من ضمن الألغاز التي تتضمن التشويق و انشغال بال اللاعبين.

الأميرة المفقودة إيزابو كاثرينا

تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب التى حيرت الكثير من اللاعبين وهي البحث عن هذه الأميرة ومن ضمن عملية البحث سوف تقولون المهم جاء جانبيها لكي يتمكنوا من البحث عن الأميرة التي اختفت لمدة 15 يوم، وتم الإعلان أن من سوف يجدها سوف أحصل على 100 دولار أمريكي وبعد رحلة الطويلة من البحث لم يجد لها أثر

بعد ذلك بدأ الجميع يبحث عن الصور الشخصية لهذه الملفات لكي تتمكنوا من معرفة اللغز، حيث يوجد صور للحقائب والملابس ويعتقد أنها محبوسة خلف باب محكم الإغلاق في مكان ما داخل اللعبة، حيث تمكن أحد الأشخاص من تسجيل صوت صرخ داخل ملفات اللعبة كل ما هو عليك أن تقوم باختراق هذا الباب المجهول لكي تتمكن من رؤيتها هذه الأميرة.