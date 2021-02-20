شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية أسعار تبدأ من 5 ريال فقط

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عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية تحت عنوان أقوى عروض الخمسة ريال حيث تقدم مجموعة بنده العديد من المنتجات التي تبدأ أسعارها من 5 ريال فقط، كما تقدم أقوى العروض على المنتجات الطازجة مقابل 5 ريال للمنتج، تتمتع بنده بثقة العديد من العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتسعى دائماً لتقديم أفضل العروض وتقديم خدمة افضل للعملاء فمن خلال تطبيق بنده كليك يمكن للعملاء الاطلاع على أحدث العروض عبر الجوال كما يمكن للعميل الاستفادة من خدمة توصيل بنده والتي تسهل الحصول على المنتجات في مختلف أنحاء المملكة حيث تنتشر فروع بنده المتعددة، وتفيد خدمات التوصيل التي تقدمها بنده خاصة في نقل الأجهزة الكهربائية حيث تصل العميل بطريقة مناسبة أكثر لا تجعلها عرضة للتلف. عروض هايبر بنده الأسبوعية على السلع التموينية والغذائية تونا خفيفة مفتتة بالزيت النباتي ألوها 165 جرام تخفيض يصل إلى 4.25 ر.س حيث يمكنك الحصول على ثلاث حبات بسعر 10 ريال فقط بدلاً من 14.25 ريال.

صلصة حارة سومطرا/ حارة إندوفود 340 مل تخفيض 7 ريال عند شراء حبتين بسعر 10 ريال بدلاً من 17 ر.س.

عرض مميز على بهار المهباج بهارات متنوعة (200/225/250 جرام) سعر الحبة 10 ريال فقط.

حبة البركة المهباج وزن 250 جرام بسعر 5.95 ريال للحبة بدلاً من 8.95 ريال.

شطة ناعمة/ أعواد القرفة المهباج وزن 250 جرام/ زنجبيل وزن 225 جرام متوفر بسعر 7.50 ريال للحبة.



زيت زيتون عضوي بكر ممتاز ساسو عبوة 500 مل سعر الحبة 20.95 ريال بعد التخفيض بدلاً من 27.95 ريال.

زيت زيتون عضوي نادك 2 لتر سعر الحبة 79.95 ريال سعودي بدلاً من 99.95 بتخفيض يصل إلى 20 ريال.

احصل على عبوة ترويجية من زيت زيتون بكر السوسن (2× 500 مل) فقط مقابل 23.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال.

زيت زيتون للطبخ نادك 1.5 لتر سعر الحبة 30 ريال بدلاً من 35 ريال.

زيت نباتي نخيل/ دوار الشمس هالة 1.5 لتر سعر 3 حبات فقط 30.95 ريال بدلاً من 44.85 ريال.

زيت ذرة عافية (2 × 1.5 لتر) عبوة ترويجية بسعر 38.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

زيت دوار الشمس عافية 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.



برغل أبيض ناعم/ خشن تاك تات وزن 700 جرام سعر الحبة 5.50 ريال بدلاً من 7.50 ريال.

بهارات إيسترن ( 100/ 160 جرام) سعر الحبة 5.95 ريال.

سميد ناعم/ عدس أحمر/ أصفر تاك تات وزن 700 جرام / فول حب سوري وزن 650 جرام سعر الحبة 7.50 ريال فقط. طريقة السمن البلدي باستخدام القشطة البلدي

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