نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور السعودية Carrefour in Saudi Arabia تنتهي غداً تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الأسر السعودية والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يومياً عن عروض كارفور السعودية ، والذي يشتهر بتقدمه الكثير من العروض العائلة وأكبر الخصومات والتخفيضات على جميع المنتجات، ويوجد به فروع كثيرة جداً داخل المملكة السعودية وكذلك في الوطن العربي، ويتميز بأن عروضه موحدة في مختلف الفروع وذلك لكي يتمكن المواطن من اختيار الفرع الأقرب له ولبيته، وتشهد جميع فروع كارفور في هذه الفترة عروض على جميع المنتجات ليتمكن المواطنين من شراء كل ما يحتاج له البيت بأرخص الأسعار.

عروض كارفور السعودية

يقدم هايبر كارفور التابع للمملكة السعودية عروض مذهلة على جمع المنتجات والأجهزة والسلع في جميع الفروع، حيث تتوافر هذه العروض في فروع جدة والرياض والمدينة المنورة والشرقية والخبر والدمام والجوف والاحساء وبريدة، وتعتبر العروض مستمرة حتى تنفذ الكميات أو حتى نهاية المدة، ولكنها تتجدد على الفور، يشتهر كارفور بعروضه المستمرة التي لا تتوقف على مدار الأسبوع.

خصومات وتخفيضات كارفور السعودية

لم يترك كارفور منتج أو سلعة إلا وقدمها للعملاء وعليها أكبر الخصومات والتخفيضات، والتي تبدأ من السلع الغذائية والأطعمة المختلفة وصولاً إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومستلزمات العناية المختلفة للكبار والصغار.

بالإضافة إلى الخصومات على المقبلات والأطعمة السريعة مثل الفطائر والمعجنات والبيتزا، وعروض على الأسماك والمأكولات البحرية، وأيضاً على الدواجن والطيور واللحوم، فهناك عرض على كل منتج داخل كارفور.

أكثر ما يهتم به المواطنون هو العروض والخصومات على الشاشات والأجهزة الكهربائية التي تعد فرصة مذهلة لكل العرائس والمقبلين على الزواج لأنهم يحصلون على الأجهزة بأقل أسعار موجودة في الأسواق، فهناك عرض من كارفور على شاشة تلفزيون سمارت يبلغ سعرها 1469 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي وبالتالي يوفر المشتري 330 ريال.

وهناك أيضاً عروض على الأجهزة الالكترونية والهواتف، حيث يقدم كارفور عرض على أيفون 8 بلس بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي، وكذلك عرض على أيفون اكس اس ماكس بسعر حوالي 4399 ريال بدلاً من 5399 ريال سعودي، وهكذا على باقي المنتجات.