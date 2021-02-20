نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده في السعودية الأسبوعية لشهر فبراير وأحدث الخصومات والتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعود عروض هايبر بنده في السعودية من جديد، حيث يقدم عروض قوية في هذا الأسبوع بداية من يوم الأربعاء السابع عشر من فبراير لعام 2021 وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث والعشرين من فبراير، أو حتى نفاذ كمية أي منتج من منتجات العروض، والجدير بالذكر أن بنده يعد هو أكبر الأسواق التجارية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ولها فروع كثيرة في مختلف المدن والمناطق، والتي تمتد إلى بعض دول الوطن العربي مثل جمهورية مصر العربية.

عروض هايبر بنده في السعودية

تأتي عروض وخصومات بنده على جميع المنتجات الموجودة بها، حيث تشمل العروض السلع الغذائية مثل الدقيق والأرز والمعكرونة والشوفان والزيوت وغيرها من المنتجات، وكذلك على الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة والبوتجاز والسخان والمكيفات وغيرها، وعلى الهواتف الالكترونية بمختلف الأنواع، ومنتجات العناية الشخصية للكبار والأطفال، والمنظفات مثل مسحوق الغسيل وصابون الأيدي، بالإضافة إلى العروض القوية على المأكولات الجاهزة والمخبوزات وكل ما يوجد داخل الهايبر، والآن سنقدم لكم مجلة عروض بنده السعودي.

خصومات بنده في المملكة السعودية

عاد عرض الخمسة ريال سعودي من جديد في هايبر بنده، ويشمل هذا العرض بعض المنتجات والسلع الغذائية التي وصل سعرها إلى خمسة ريال بعد الخصم، ومن أمثلة عروض الخمسة ريال:

نصف كيلو من الفول السوداني غير المحمص بسعر 5 ريال سعودي.

الكيلو من الهربس بسعر 5 ريال سعودي.

الربع كيلو من القرفة المطحونة بسعر 5 ريال سعودي.

النصف كيلو من الحلاوة الطحينية من الخروف بسعر 5 ريال.

النصف كيلو من الجبنة الدوبل كريم 5 ريال.

الربع كيلو من الليمون الأسود يعادل 5 ريال سعودي.

ومن أمثلة العروض على المنظفات وأدوات التنظيف:

يقدم إسفنجة التنظيف بسعر 7.95 ريال سعودي.

يقدم مطهر ديتول السبراي بسعر 19.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

يقدم بنده مناديل الوجه بسعر 6.95 ريال سعودي.

ممسحة الأرضيات عليها خصم من 108.50 ريال إلى 74.95 ريال سعودي.

سعر المكنسة الناعمة أو الخشنة مع العصا بسعر 11.95 ريال سعودي.

يقدم بنده ماكسي رول بسعر 15.95 بدلاً من 22.95 ريال.