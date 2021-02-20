شوف أفضل عروض العثيم السعودية Abdullah AlOthaim Markets وأقوى تخفيضات فبراير 2021

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عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل عروض العثيم السعودية Abdullah AlOthaim Markets وأقوى تخفيضات وخصومات فبراير 2021، حيث يوجد عدد كبير من الأسواق التجارية التي توفر جميع المنتجات التي يحتاج لها المواطن بأسعار اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، ومن أشهر هذه الأسواق أسواق عبد الله العثيم، والتي يوجد بها أكثر من 190 فرع داخل المملكة في المدن والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى الفروع المختلفة في بعض دول الوطن العربي، حيث تسعى أن تنتشر لتتواجد في جميع أنحاء العالم وتكون سلسلة أسواق عالمية، وتتميز بأنها تقدم العديد من العروض والتخفيضات للمواطن كل أسبوع لكي يتمكن من الحصول على ما يحتاج بأقل سعر ممكن ليناسب مختلف الفئات والإمكانيات.

أفضل عروض العثيم السعودية

من الجدير ذكره أن اسم العثيم موجودة في الأسواق التجارية منذ سنوات كثيرة تتعدى الأربعين سنة، حيث يعمل دائماً على العمل للوصول إلى مكانة أعلى وينتشر بشكل أكبر، وهدفه الأساسي توفير كل ما يحتاج له المواطن بأقل الأسعار، ولذلك يقدم خصومات على جميع المنتجات بدون استثناء كل أسبوع وتستمر للأسبوع الذي يليه لتتغير العروض ويقدم الأفضل للعملاء.

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تشتهر المملكة العربية السعودية باحتوائها على عدد كبير من أفضل المنافذ التجارية التي تقدم للمواطنين أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، ومن أشهرهم العثيم وبنده وهايبر، فهم يرغبون في الحصول على ثقة العملاء من كل مكان، لذا سنقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية بداية من 17 فبراير وحتى 23 فبراير 2021.

خصومات العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم عروض مميزة جداً على جميع السلع الغذائية تستمر حتى الأسبوع القادم، حيث يقدم وجبة كباب الحلة الكندوز بسعر 130 ريال سعودي بدلاً من سعر 144 ريال، وكذلك يقدم اللانشون اللحيمي ب18 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال. أما سعر الكيلو المفروم من اللحم الكندور عليه خصم من 139 ريال سعودي إلى 109 ريال. تقدم أسواق العثيم أفخاذ الدجاج الكبيرة يقدر حجم 900 جم بسعر عشرة ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي. وسعر ال2 كيلو ونصف من صدور الدجاج عليه خصم من 65 ريال سعودي إلى 41 ريال. وهناك عرض على البرجر البقري الجاهز من 42 ريال إلى 26 ريال سعودي، بالإضافة إلى العروض على الأجهزة الكهربائية والالكرتونية المختلفة.