نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية عروض اليوم الموفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم تشتمل على عروض الـ 5 ريال، 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال، والعديد من تنزيلات بنده Panda الحصرية على أسعار المنتجات الغذائية بمختلف الأنواع والأصناف، وتشمل عروض بنده اللحوم والأسماك والدجاج المنظف من الأنواع الأعلى جودة في المملكة السعودية، وفي عروض بنده اليوم سعر كيلو سمك ماكريل 5 ريال سعودي فقط، سعر 250 جرام مفروم بقري كولومبي أو برازيلي 5 ريال سعودي، سعر علبة أرجل دجاج من التنمية 5 ريال سعودي، سعر 500 جرام أسماك نسره 5 ريال سعودي، سعر كيلو سمك سردين 5 ريال سعودي، تصفح باقي عروض هايبر بنده Hyper Panda في التالي.

عروض بنده السعودية

عروض الدجاج بـ 5 ريال، قلوب دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7.25 ريال، سيقان دجاج من إنتاج 450 جرام بسعر 5 ريال بدلًا من 10.50 ريال، قوانص الدجاج من الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلًا من 7.25 ريال سعودي، أفخاذ الدجاج اليوم 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 9.50 ريال سعودي، كبد الدجاج من اليوم 400 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 8.75 ريال سعودي.

علبة تمر سكري نبتة القصيم بسعر 5 ريال سعودي، علبة تمر سكري رطب محلي من سيافا 500 جرام بسعر 5 ريال سعودي، علبة تمر نبتة علي أو رشودية عرجون 400 جرام بسعر 5 ريال سعودي، كيس تمر سيافا 100 جرام بسعر 5 ريال سعودي، علبة تمر خلاص ذهبي أو معجون محلي تمارا بسعر 5 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

250 جرام جوز الهند مطحون بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو هريس بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو جريش بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام ليمون أسود كامل بسعر 5 ريال سعودي.

250 جرام قرفة مطحونة بسعر 5 ريال سعودي.

500 جرام فول سوداني أبيض نيء بسعر 5 ريال سعودي.

100 جرام مكسرات مشكلة مالحة بسعر 5 ريال سعودي.

3 حبات خل طبيعي من قودي حجم 473 جرام بسعر 5 ريال بدلًا من 9.75 ريال سعودي.

كيس فول حب أو سميد تاك تات 700 جرام بسعر 50 ريال بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

كيس ورق عنب محشي بدبس الرمان أو سادة من قودي 295 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

كيس حمّص حب أو جريش أو ذرة الفشار أو سميد من زين 800 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

شرائح الفطر من قودي 400 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

1 كيلو زبادي طازج كامل الدسم من الصافي بسعر 5 ريال بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

هايبر بنده

عرض 5 حبات كروسان ميني سادة بسعر 5 ريال بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

عرض 250 جرام معمول بالتمر من الحجم الصغير أو أبيض أو بر بسعر 5 ريال سعودي.

عرض 4 حبات ميني دونات وردي بخطوط أو أبيض بخطوط الشوكولاتة 80 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

عرض 250 جرام كيك إنجليزي ماربل أو كيك بالشوكولاتة بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

عرض 300 أو 375 جرام شابورة قراميش بسعر 5 ريال سعودي عرض 2 كيس خبز أبيض بالسمسم يومي (الكيس يحتوي على 6 حبات) بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

عرض 1+5 قطع كرواسان أو فطيرة لوزين 50 جرام أو 70 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

عرض 2 كيس خبز البرجر بالسمسم من فوشية بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.