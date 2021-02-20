شوف هايبر بنده السعودية عروض بنده اليوم الموفرة

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عمر شويل - جدة هايبر بنده السعودية عروض بنده اليوم أقوى عروض التوفير والتنزيلات حصريًا من بنده Panda، حيث يقدم أقوى متاجر السعودية الكبرى أفضل عروض وتخفيضات على اسعار المنتجات، وتشمل عروض هايبر بنده هذا الأسبوع Hyper Panda على منتجات بأسعار أقل من 20 ريال، وتتضمن هذه المنتجات بعض المنتجات الغذائية المختارة وبعضٍ من منتجات التنظيف والتعقيم المختارة، ومن أوفر عروض بنده Panda Offers عرض زبدة الفول السوداني ناعمة من قودي 340 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي، كيس لوبيا أو فول مجروش أو فول حب من زين 800 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 8.25 ريال سعودي، كيس برغل ابيض ناعم أو خشن من تاك تات 700 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي. هايبر بنده السعودية 2 حبة زبادي المراعي كامل الدسم 500 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

كريمة الطبخ أو الخفق من المراعي 500 مل بسعر 10.50 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

5 حبات حليب المراعي المركز أو قليل الدسم 170 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

كرتون حليب المراعي طويل الأجل (18×150 مل) بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

عسل طبيعي زهور البرية 250 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

2 حبة جبنة فيتا المراعي كاملة الدسم 200 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 11.50 ريال سعودي.

4 علب جبنة شيدر مطبوخة المراعي 56 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 15.40 ريال سعودي.

4 حبات زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي 125 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 23 ريال سعودي.

2 حبة شرائح جبن للبرجر من المراعي 200 جرام بسعر 10 ريال سعودي. هايبر بنده أجنحة دجاج باربكيو من الكبير 400 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 23.50 ريال سعودي.

2 حبة فلافل من الكبير 360 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

علبة سمان من الكبير 600 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 24.50 ريال سعودي.

كيس برجر لحم بقري جامبو من الكبير 1000 جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

1 كيلو أصابع بطاطس من الكبير بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

2 حبة نقانق دجاج بالجبنة من داري 340 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلًا من 11.90 ريال سعودي.

2 حبة أصابع الدجاج من دو 500 جرام أو شرائح الدجاج من دو 600 جرام بسعر 25 ريال سعودي.

3 كيس فاصوليا خضراء أو ملوخية أو قلقاس مع الخضرة من مونتانا 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

2 كيس خضار مونتانا 400 جرام أو بروكلي 250 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية من داري 1 كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

بطاطس وستون 750 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض بنده كيس خضار من السنبلة 800 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

1.5 كيلو أو 2.5 كيلو بطاطس مقلية من السنبلة بسعر 15 ريال سعودي.

مجموعة من 6 قطع شبيهة قشطة بوك 170 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

6 قطع حليب مبخر من أبو قوس × 170 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

2 حبة حليب لونا المحلي 395 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

4 حبات حليب مبخر من بوني 170 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 14 ريال سعودي.

4 حبات قشطة الخير 170 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

6 حبات شبيهة قشطة فرجينتو 170 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

4 حبات حبوب الذرة من هناء 340 جرام بسعر 10 ريال بدلًا من 14 ريال سعودي.

5 حبات طماطم كاملة مقشرة من هناء 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

4 حبات شطة تويا 140 مل بسعر 10 ريال سعودي.

3 حبات شطة حارة تويا 473 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.85 ريال سعودي.

2 حبة صلصة حارة من سومطرا أو حارة إندوفود 340 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال سعودي. "Free Fire" معلومات هامة عن لعبة فري فاير وكيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً

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