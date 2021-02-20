نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه “ستندهش” في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه هذا السؤال يطرحه الكثيرون من الأشخاص وسوف نجيب عليه خلال السطور القادمة، حيث أن هناك الكثير يلاحظون نزول الأمطار في كافة أنحاء الدول ولكن بعضهم يستنشق رائحته ويجدها مختلفة، والجدير بالذكر أنها تُعتبر مصدر سعادة لدى الناس منذ قديم الزمان، واليوم سوف نتحدث عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا.

لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه

يرجع السبب وراء وجود أكثر من رائحة للمطر نتيجة الكثير من الأمور سواء كان السبب في ذلك النباتات أو تأثير غاو الأوزون، ولكن ينبغي أن ننوه إلى أن المطر لا يوجد له رائحة ولكن عندما تتفاعل المياه مع شيء أخر يصدر رائحة، والجدير بالذكر أن الأستراليون وثقوا تلك العملية وأطلقوا عليها البتريكور، وسوف نوضح لكم أسباب تغيير رائحة المطر فيما يلي بالتفصيل:

الأوزون ورائحته

رائحة الأوزون قد تختلط بالمطر عند هطوله، حيث يتم يقوم البرق بتكسير جزئيات الأكسجين وأيضاً النيتروجين المتواجدين في الغلاف الجوي، فعندما تتفاعل تلك المواد مع بعضها يتم إصدار رائحة للمطر، فالجدير بالذكر أن الأشخاص المُحبين لرائحته ورثوا تلك الأمر من أجدادهم القدامة الذي اعتمدوا على مياه الأمطار لكي يرون الأراضي وتظل الحيوانات على قيد الحياة نتيجة مياه الأمطار.

تأثير النباتات والبكتيريا على مياه الأمطار

العديد من العلماء قالوا أن الرائحة التي تصدر عن الأمطار يرجع سببها إلى النباتات والبكتيريا، فهي عبارة عن مزيج من الزيوت الخاصة بالنباتات، ولكنها تعود إلى البكتريا الشعاوية وهي التي تتواجد في التربة وتحلل وتُساهم في نمو النباتات بشكل جيد وهي التي تتسبب في تلك الرائحة.

والجدير بالذكر في فترات الجفاف يقل معدل التحلل خلالها، ولكن بعد نزول المطر تُصبح الأرض أكثر تبلل وينتج عنها الكثير من الأنشطة والتحلل الذي يترتب عليه الكثير من الروائح مما يدفع لهذا الاعتقاد من قبل الأشخاص أن مياه الأمطار لها رائحة.

بهذا نكون وصلنا لختام مقال لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل وأجبنا عليه ونود أن يكون نال إعجابكم.