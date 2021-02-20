نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسوعة معانى أشهر أسماء الأطفال 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسوعة معانى أشهر أسماء الأطفال 2021 يبحث كل اب وام حديث العهد في الابوة والأمومة عن اسم خاص لابنه او لابنته يكون مميز وله طابع خاص، وكما يقال ان لكل شخص نصيب من اسمه فلذلك يحرص الآباء والأمهات على تسمية أبنائهم بأسماء مميزة ومختلفة عن الأسماء العادية والتقليدية، ولذلك نستعرض لكم عدد من أفضل وأشهر أسماء الأطفال للبنات والأولاد في عام 2021.

معاني أسماء الأولاد 2021

نستعرض لكم عدد من أسماء الأولاد الجديدة للعام 2021 منها؛

تهنيد؛ وهو أحد الأسماء العلم، والتي غالبا ما يمكن اطلاقها على البنات والأولاد معا، إلا انه يكثر استخدامه كاسم للأولاد بشكل أفضل، واسمه هند معناه المائة عام، ولا يجب أن نخلط بين اسم تهنيد وتنهيد حيث ان تنهيد معناه اصدار صوت اثناء اخراج الهواء من الفم بشكل سريع.

أنمار؛ وهو اسم ليس بجديد بل اصوله قديمة للغاية إلا انه يكثر استخدامه خلال الآونة الأخيرة ومعناه زلال البيض او المياه الصافية النقية أو هو الشخص ذو الحسب والنسب الأصيل الطاهر كما يقال انه اسم علم يطلق على أثر قدم حيوان البقر الوحشي، ومفرد انمار نمر، جلوان؛ على الرغم من انه اسم علم مؤنث إلا أنه يطلق على الذكور ومعناه الانسان الصريح.

أسماء بنات جديدة 2021

بعد أن تعرضنا لذكر عدد من أسماء الأولاد الجديدة 2021 نستعرض عدد من الأسماء الحديثة للبنات 2021؛

ورقاء؛ معناه الحمامة أو الروح والنفس، او الذئبة، كما انه اسم يطلق على أحد أنواع الشجر وهو ذات أصول عربية.

ثومة؛ هذا الاسم ليس لها علاقة بالثوم مطلقا إنما معناه هو القبيعة وهى ذلك الشيء الذي يتواجد أسفل مقبض السيف مباشرة.

نورما؛ ومعناه الفتاة المثالية ذات الأخلاق الحسنة وهذا الاسم ذات أصول لاتينية.