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عمر شويل - جدة وصايا استقبال شهر رمضان الفضيل 2021 وخطوات التجهيز المنزلي لاستقبال الشهر، لم يعد سوى شهور معدودة ليعود إلينا الضيف الغالي العزيز الذي يهل علينا مرة كل عام ليكون ضيفا خفيفا يحمل لنا العديد من الهدايا والمباركات الغالية المميزة والنفحات الروحانية التي ترتقي لتطهر النفس والروح مما تدنست به من ذنوب وخطايا اسرفنا بها على أنفسنا راجين الله عز وجل أن يتقبل توبتنا ورجوعنا إليه مرة أخرى طالبين العفو والغفران.

وصايا اصلاح النفس في رمضان

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)، وشهر رمضان الفضيل هو أحد الأشهر الهجرية التي فضلها الله عز وجل على سائر الشهور الأخرى وبه اعظم ليلة وهي ليلة القدر حيث من شهدها استجاب له وهى ليلة خير من الف ليلة وليلة، كما أن شهر رمضان من استطاع استغلاله جيدا في العبادة والتضرع والدعاء لله عز وجل فكل هذا يكفر ويمحو صغائر الذنوب لتمحي بعدها ما ارتكبته من كبائر حتى تصل إلى مبتغاك من التوبة النصوحة

ويعتبر شهر رمضان فرصة للإنسان من الارتقاء بروحه بالعبادة والدعاء وعدم التكاسل عنها لكون الشياطين في هذا الشهر مسلسلين، كما أنه الشهر الفضيل الذي قال فيه نبي الرحمة رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم ( اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار) فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

التجهيز المنزلي لاستقبال الشهر

وفي خلال شهر رمضان يكون الصائم وتحرص السيدات المسئولات عن البيت بالقيام بإعداد وتجهيز ما يسمى لخزين رمضان وذلك حتى يوفر عليهم الوقت والتعب في الإعداد طعام إفطار رمضان اثناء رمضان حيث تقوم بشراء اللحوم والدواجن وتنظيفها وتخزينها بالفريزر وكذلك تجهيز عدد من الخضروات ليكون كل شيء جاهزا للتطبيق والاعداد في رمضان.