نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر أسواق النجمة بالسعودية مهرجان المخبوزات والطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر أسواق النجمة بالسعودية تتضمن هذا الأسبوع مهرجان على المخبوزات بجميع أنواعها والمأكولات الخضروات والفواكه الطازجة وتشمل العروض رول بالقرفة 5 حبة ب 9.95 ريال، 6 حبة من الخبز الشامي + 1 مجاناً ب 1.15 ريال، لوزين خبز التوست أبيض ب 3.95 ريال، 10 كيلو من طحين مخابز ب 9.50 ريال، مزارع الغربية بيض حجم كبير طبق 30 بيضة ب 14.95 ريال، 3 حبة من ملح الخير 700 جم ب 5.25 ريال، العربي زيت نباتي ب 9.95 ريال، كيلو أفوكادو ب 10.50 ريال، كيلو أناناس ب 5.95 ريال، كيلو شمندر ب 3.95 ريال، كيلو رمان مصري ب 8.50 ريال، كيلو مندرين ب 3.95 ريال، كيلو برتقال عصير ب 2.50 ريال.

عروض هايبر أسواق النجمة بالسعودية مهرجان المخبوزات والطازج

عروض أسواق النجمة الأسبوعية على المكسرات كيلو من الخوخ المجفف ب 17.95 ريال، كيلو من اللوز الأمريكي ب 40.95 ريال، بذور الفيتل ب 16.95 ريال، بذور دوار الشمس ب 12.95 ريال، كيلو جوز ب 49.95 ريال، كيلو جوز الهند ب 17.95 ريال، بهارات مشكلة ب 20.95 ريال، كيلو قرفة ب 25.95 ريال، نعناع جاف ب 25.95 ريال، كيلو عدي أسود ب 5.95 ريال.

عروض هايبر أسواق النجمة اليوم

كيلو شابورة أصابع بر المحمية ب 4.95 ريال، كيلة النجمة شابورة ب 29.95 ريال، كيلو شابورة مع التمر ب 14.95 ريال، كيلو بتفور مشكل ب 26.95 ريال، النجمة فتات الخبز 400 جم ب 2.95 ريال، النجمة خبز توست ب 2.95 ريال، النجمة خبز برجر 6 حبات ب 1.95 ريال، النجمة كروسان بالشوكولاتة ب 1.15 ريال، خبز بريك تونا أو بطاطس أو جبنة 5 حبات ب 4.95 ريال، النجمة خبز مدور مع التمر 5 حبات ب 5 ريال، 2 فطيرة ب 1.95 ريال، النجمة خبز فرنسي 2 حبة ب 1.15 ريال.

النجمة كيك كاسترد 3 حبات ب 8.95 ريال، 3 حبات فطيرة البيض ب 9.95 ريال، النجمة كيك الاحتفالات صغير ب 33.95 ريال، كيك مدور شوكولاتة ب 4.50 ريال، النجمة خبز الزبيب ب 2.95 ريال، كعكة الموز ب 4.95 ريال، النجمة كيك مافن ب 4.50 ريال، النجمة دونات 2 حبة ب 4.95 ريال، نقانق دجاج رول 5 حبات ب 5.95 ريال، النجمة خبز اسباني 4 حبات ب 2.50 ريال.