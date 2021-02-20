نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده في مهرجان طازج ب 5 ريال للعام الجديد على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم عروض ال 5 ريال لهذا الأسبوع على السلع الغذائية الطازجة، بالإضافة إلى عروض وتخفيضات مذهلة على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والعديد من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وأيضاً تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات فيمثل فرصة عظيمة للتسوق إذا كنتي تبحثين عن الجودة والتوفير سواء في تجديد أجهزة منزلك أو أدوات مطبخك، وأيضاً متعت التسوق والتوفير مع عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية. عروض طازج ب 5 ريال على السلع الغذائية: تقدم بنده عروض طازج ب 5 ريال على السلع الغذائية الطازجة وهي كالتالي؛ نصف كيلو حلاوة طحينية ماركة الخروف بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو جبن دوبل كريم هنغاري بسعر 5 ريال سعودي.

تورتيلا الأمراء وزن من 250/360جرام بسعر 5ريال سعودي. علبة تمر سكري أو نبتة القسيم أنيسة بسعر 5 ريال سعودي.

علبة تمر سكري وزن 500 جرام رطب محلى سيافا بسعر 5 ريال سعودي.

تمر نبتة علي أو رشودية عرجون وزن 400 جرام للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

علبة تمر خلاص ذهبي أو معجون محلى تمارا بسعر 5 ريال سعودي.

كيس تمر سيافا وزن الكيس 100 جرام بسعر 5 ريال سعودي. عروض بندة على تشكيلة المكسرات. ربع كيلو جوز الهند مطحون بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو هريس بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو جريش بسعر 5 ريال سعودي.

100 جرام مكسرات مالحة مشكلة بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو فول سوداني أبيض ني بسعر 5 ريال سعودي.ربع كيلو قرفه مطحونه بسعر 5 ريال سعودي.

ربع كيلو ليمون أسود كامل بسعر 5 ريال سعودي. عروض بنده على منتجات اللحوم والأسماك: تقدم عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة على تشكيلة متنوعة من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وهي كالتالي؛ نصف كيلو ستوجالوف برازيلي بسعر 20 ريال سعودي.

نصف كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 15 ريال سعودي.

نصف كيلو كفته بقري برازيلي بسعر 15 ريال سعودي.

نصف كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 15 ريال سعودي. علبة قلوب دجاج وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

علبة سيقان دجاج إنتاج وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

علبة قوانص دجاج الوطنية وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

علبة كبد دجاج اليوم وزن 400 كيلو جرام بسعر 5 ريال سعودي.

علبة أفخاذ دجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو سمك نسره بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو سمك سردين بسعر 5 ريال سعودي. عاجل: قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

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