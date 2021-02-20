شوف عروض العثيم خصومات وتخفيضات خلال شهر فبراير تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم وبأفضل الأسعار، أسواق العثيم من أفضل الأماكن التي يفضل العديد من المواطنين الذهاب إليها، فهم لا يشعرون بأي قلق اتجاه المنتجات الموجودة به كما أنه يقدم أسعار مناسبة مع فئات المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنتعرف معاً عن أفضل أسعار متجر العثيم. عروض العثيم أفضل عروض متجر العثيم 2021م عروض العثيم الاسبوعية فيكتور لبن بودرة “300 جرام” بلغ سعره 23.95 ريال سعودي، فيكتو “1800 جرام” بلغ سعره 144.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية هالي كريم “300 جرام” بلغ سعرها 19.95 ريال سعودي، هالي كاكاو “125 جرام” بلغ سعرها 9.95 ريال سعودي، سيفوري مشروب شكولاتة “300 جرام” بلغ سعرها إلى 1.75 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليوم هالي زيت صافي ذرة “900 مللي” بلغ سعرها 23.95 ريال سعودي، دوار شمس “900 مللي” بلغ سعرها 19.95 ريال سعودي، خليط “800 مللي” بلغ سعره 14.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين هالي عسل موالح “450 جرام” بلغ سعرها 29.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين بلغ سعر فيكتو جبنة أنواع إلى 29.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الاثنين اقوى تنزيلات العثيم فى يوم الاثنين علي مجموعة كبيرة من المنتجات سعر هالي دقيق 1 كيلو بلغ 7.50 ريال سعودي. فيكتو دقيق 1 كيلو بلغ 7.95 ريال سعودي. فيكتو أرز بسمتي 1 كيلو بلغ 22.95 ريال سعودي. فيكتو أرز سكر أبيض بلغ سعره 8.95 ريال سعودي. فيكتو كاتشب 320 جرام بلغ سعره 7.95 ريال سعودي. خصومات العثيم خصومات العثيم الاسبوعية علي مجموعة مختارة من العروض بجميع فروع اسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية بلغ سعر حلواني لانشون بقري أنواع إلى 21.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 26.50 ريال سعودي. حلاوة سادة بلغ سعرها إلى 28.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي. طعمة جبنا فيتا وصل سعرها إلى 32.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي. جبن ريكفورد مستورد وصل سعرها إلى 33.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 44.95 ريال سعودي. جربي البطاطس الحلزونية لأطفالك مقليه ومقرمشه

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