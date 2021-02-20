نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية في السعودية في مهرجان عروض هايبر بنده لشهر رجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في السعودية على المنتجات الغذائية من هايبر بنده هي تخفيضات حصرية لفروع بندة وهايبر بندة داخل السعودية، ونعرض لكم اليوم في مهرجان عروض هايبر بنده أحدث خصومات بنده السعودية على السلع الغذائية في خصومت شهر رجب.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية في مهرجان عروض هايبر بنده

عروض بنده الاسبوعية في السعودية في مهرجان التخفيضات الجديدة على المنتجات الغذائية هي عروض متنوعة، حيث تختص بنده بتقديم أفضل الأسعار للأغذية والمشروبات من عصائر ومياه غازية ومعدنية، كما تجدون لديها خصومات على اللحوم بكل أنواعها، والعروض في التالي خاصة بمنتجات الألبان، والمعلبات، ومختلف أنواع الأغذية.

عروض بنده اليوم

فيما يلي نقدم تخفيضات بندة على منتجات الألبان من حليب، وزبادي، وجبن، وقشطة، وزبادي، وكريمة طبخ، وكافاة الخصومات مستمرة حتى يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، الموافق 11 رجب 1442، ونترككم مع العروض:

حليب الصافي طويل الاجل، عدد 12×1 لتر، بسعر 36.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي للكرتون.

حليب مبخر أبو قوس، عدد 6×170 جرام، بسعر 13.95 للمجموعة.

حليب محلى لونا، عدد 2 حبة، 395 جرام، بسعر 12.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

حليب مبخر بوني، عدد 4 حبات، 170 جرام، بسعر 8.95 بدلًا من 14ريال سعودي.

حليب مبخر أبو قوس، عدد 4 حبات، 14 مللي، بسعر 16.95 بدلًا من 22 ريال سعودي.

حليب السعودية طويل الاجل بالنكهات، عدد 24×200 مللي، بسعر 27.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي للكرتون.

عروض بندة الاسبوعية

زبادي طازج نادك، 2 كيلو، بسعر 10 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

زبدة طرية لورياك، 400 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي.

كريمة الطبخ بوك، 1 لتر، بسعر 17.95 بدلًا من 23.75 ريال سعودي.

قشطة الخير، عدد 4 حبات، 170 جرام، بسعر 8.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

عروض بنده

جبنة كريم أو شيدر مطبوخة قابلة للدهن بوك، 500 جرام، بسعر 10 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة بنده، 500 جرام، بسعر 15 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

لبنة تركية داري، 700 جرام، بسعر 15 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

حليب الصافي طويل الاجل، عدد 12×1 لتر، بسعر 36.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

جبنة مثلثات البقرة الضاحكة، عدد 2 حبة، 24 قطعة، 360 جرام، بسعر 11.95 بدلًا من 23 ريال سعودي.

خصومات بنده السعودية على منتجات الألبان، والمعلبات، والجبن والمنتجات الغذائية تتميز بتخفيضاتها ذات الأسعار المنخفضة ذات الخصومات الهائلة، وتخفيضات اليوم جميعها مستمرة حتى 11 رجب 1442، الموافق 23 فبراير 2021.