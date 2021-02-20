نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر من خلال رابط الشركة المصدرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، طريقة تحميل لعبة فورت نايت يعتبر ذلك أكثر ما يشغل محركات البحث في الشهور الأخيرة، حيث أنه قبل عدة أشهر كان يمكن الحصول على لعبة فورت نايت وتحميلها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول بطريقة عادية ومباشرة مثل باقي الألعاب، من خلال فتح متجر جوجل وأبل، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر معقد قليلاً واختلفت طريقة تحميل اللعبة، وهذا ما سنشرحه لحضراتكم في هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر، قديماً كان يمكن الحصول على لعبة فورت نايت مباشرةً من خلال تحميلها بالطريقة العادية من متجر جوجل أو متجر أبل، ولكن بسبب قيام الشركة المسئولة عن لعبة فورت نايت بفرض رسوم إضافية على هذه المواقع، فاعترضت شركة جوجل وأبل وكان ذلك بداية المشكلات منذ ذلك الوقت وحتى إزالة لعبة فورت نايت بشكل نهائي من المتاجر الرئيسية، واجه مستخدمين لعبة فورت نايت صعوبة في تحميل هذه اللعبة حتى قامت شركة Epic Games المصدرة للعبة بإضافة اللعبة على الموقع الرئيسي الخاص بها، يمكن تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر من خلال تسجيل الدخول على موقع Epic Games ، ثم البحث عن لعبة فورت نايت وإتمام كافة الخطوات اللازمة لتحميل اللعبة.

معلومات عن لعبة فورت نايت

تم تصنيف لعبة فورت نايت من ألعاب القتال الإلكترونية وألعاب الإثارة أيضاً، لذلك تعتبر هذه اللعبة المفضلة لدى كل اللاعبين الذين يحبون ألعاب القتال. حققت لعبة فورت نايت ملايين المبيعات من جميع أنحاء العالم منذ إصدارها أول مرة. يبلغ عدد مستخدمين لعبة فورت نايت في اليوم الواحد مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.