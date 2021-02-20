نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أسواق التميمي لشهر فبراير .. خصومات كبيرة جدا علي جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم تخفيضات أسواق التميمي حتى يوم ٢٣ من فبراير، فيقدم التميمي ماركت وهو من أكبر أسواق المواد الغذائية والمنزلية بالمملكة العربية السعودية، عروض وخصومات هائلة على جميع المنتجات الغذائية وبدائل الطعام الصحية، وأيضا الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، فسوف نعرض في السطور القادمة أهم هذه العروض ، وايضا نقدم اليكم عروض وخصومات لولو ماركت علي المواد الغذائية والاسماك واللحوم لشهر فبراير

تخفيضات أسواق التميمي لشهر فبراير

• سعر الكيلو من لحم بقري برازيلي ٣٤. ٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٤. ٧ ريال، وسعر الكيلو من لحم بقري برازيلي مكعبات ٢٠. ٩٥ ريال بدلا من ٢٧. ٥ ريال سعودي، والكيلو من لحم بقري برازيلي مفروم يكون سعره ١٩. ٩٥ ريال بدلا من ٢٤. ٦٥ ريال سعودي.

• سعر دجاجة اليوم متبلة ١١. ٥ ريال بدلا من ١٨. ٥ ريال، الكيلو من صدور الدجاج المتبلة ٢٤. ٩٥ ريال بدلا من ٣٢. ٨ ريال سعودي، الكيلو من فيليه دجاج اليوم بسعر ٣٤. ٩٥ ريال بدلا من ٤٠. ٥ ريال.

• الكيلو من البرقوق الأحمر بسعر ٩. ٩٥ ريال بدلا من ١٣. ٥ ريال، وسعر الكيلو من العنب الأحمر ١٠. ٩٥ ريال بدلا من ١٦. ٩٥ ريال، الكيلو من التفاح ٦. ٩٥ ريال بدلا من ٧. ٩٥ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات التميمي لبدائل المنتجات الصحية

• زيت جوز الهند العضوي بسعر ٨٩. ٩٥ ريال بدلا من ٩٩. ٩٥ ريال سعودي، سعر البائت من رقائق البطاطس بالخضروات ٢٤. ٩٥ ريال بدلا من ٢٩. ٩٥ ريال، عدد ١٠ حبات بيض عضوي بسعر ٢٤. ٩٥ ريال بدلا من ٢٧. ٩٥ ريال سعودي.

• عبوة من حليب الصويا بنكهة الفانيليا بسعر ٧. ٩٥ ريال بدلا من ٨. ٩٥ ريال سعودي، عبوة من حليب اللوز بسعر ٩. ٩٥ ريال بدلا من ١٠. ٩٥ ريال سعودي.

• عبوة من الصلصة العضوية بسعر ٢٢. ٩٥ ريال بدلا من ٢٩. ٩٥ ريال، عبوة من الكتشب العضوي بسعر ١٠. ٩٥ ريال بدلا من ١٢. ٩٥ ريال سعودي.

خصومات هائلة في شهر فبراير للمواد الغذائية المتنوعة

عروض أسواق التميمي للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية خلال شهر فبراير

• ٣ قطع من طقم سلال بسعر ١٩. ٩٥ ريال للطقم الواحد بدلا من ٢٩. ٩٥ ريال سعودي، مجفف ملابس معدن بسعر ٩٩. ٩٥ ريال بدلا من ١٤٩. ٩٥ ريال.

• مطحنة قهوة بلاك أند ديكر بسعر ٩٤. ٩٥ ريال بدلا من ١٢٦. ٩٥ ريال سعودي، شواية مسطحة بلاك أند ديكر بسعر ٢٧٩. ٩٥ ريال بدلا من ٣٦٩. ٩٥ ريال.

• غلاية كهربائية بسعر ٣٤. ٩٥ ريال بدلا من ٥٩. ٩٥ ريال سعودي.