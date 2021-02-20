شوف أقوى عروض جرير على الهواتف الذكية والشاشات والأجهزة الإلكترونية وخصومات هائلة

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هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، بسعة 256 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، بسعر يصل إلى 5399 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

هاتف جالكسي اس 21 الترا، بسعة 512 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، بسعر 5899 ريال سعودي شامل الضريبة، وهدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، سعة الهاتف 128 جيجابايت، باللون الأسود، بسعر 5199 ريال سعودي، وهدايا قيمة تصل لحوالي 1899 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، بسعة 256 جيجابايت، متوفر باللون الفضي، بسعر 5399 ريال سعودي شامل الضريبة، بالإضافة لهدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، سعة الهاتف 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 4379 ريال سعودي، بخصم يصل 43%، أي بتوفير حوالي 1800 ريال سعودي من ثمن الهاتف.

سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، سعة الهاتف 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 4379 ريال سعودي، بخصم يصل 43%، أي بتوفير حوالي 1800 ريال سعودي من ثمن الهاتف. هاتف سامسونج جالكسي اس 21، بسعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأبيض، والزهري، والأرجواني، والفضي، بسعر 3349 ريال بدلاً من 3549 ريال سعودي، بخصم حوالي 200 ريال سعودي، وجوائز قيمة بقيمة 1300 ريال سعودي. سامسونج جالاكسي اس 20 الترا، بسعة 128 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، والأبيض، بسعر 3499 ريال بدلاً من 5039 ريال سعودي، بخصم حوالي 31%، وتوفير حوالي 1540 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي اس 21، بسعة 256 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، بسعر 3499 ريال بدلاً من 4199 ريال سعودي، بتوفير حوالي 200ريال سعودي، وهدايا بقيمة 1300 ريال سعودي.

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