نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كتالوج هايبر بنده الاسبوعى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده كل أسبوع عروض كثيرة ومتنوعة على المجمدات والسلع الغذائية والمنظفات والاجهزة المنزلية والجولات ومستلزمات منزل، تعرف على عروض كتالوج هايبر بنده الاسبوعى

عروض كتالوج هايبر بنده الاسبوعى

عروض هايبر بنده على” المجمدات “

علبة قلوب دجاج من الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 7.25ريال ، علبة كبد دجاج من اليوم 400 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 8.75 ريال ، علبة قطع أفخاذ دجاج من إنتاج 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 10.50 ريال، علبة افخاد كاملة من اليوم 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 9.50 ريال، علبة اجنحة دجاج باربكيو من الكبير 400 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 23.50 ريال، برجر لحم بقري حجم جامبو من الكبير وزن 1 كيلو بسعر 25 ريال بدلا من 33.95 ريال ، اصابع بطاطس من الكبير وزن 1 كيلو بسعر 6.50 ريال بدلا من 9.95 ريال، دجاجة كاملة من برديكس وزن 900 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 29 ريال، علبة برجر دجاج بهارات من امريكانا وزن 1.344 جرام بسعر 27.95 ريال بدلا من 41.95 ريال، علبة بوب كورن ناجتس دجاج من امريكانا وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 18.50 ريال ، خضار امريكانا 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.90 ريال، جبنة موزاريلا مبشورة من داري بوزن 1 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال بدلا 36.95 ريال، علبة ايس كريم كي دي دي يوجد منها نوع شوكولاتة ونوع فانيلا 500 جرام بسعر 6.50 ريال بدلا 8.95 ريال، نقانق الدجاج محشية جبنة من داري 340 جرام بسعر 7.50 بدلا 11.90ريال، صدور دجاج من داري وزن 1 كيلو بسعر 17.95بدلا من 28.95 ريال، سمك فليه من وليمة بوزن 1 كيلو بسعر 30 ريال بدلا من 43.95 ريال، خضار متنوع من السنبلة 800 جرام 11.95ريال بدلا من 16.95 ريال .

عروض هايبر بنده على” السلع الغذائية “

كيس أرز بسمتي من الطائي وزن 10 كيلو بسعر 55.95 ريال بدلا من 77.95 ريال ،كيس أرز بسمتي من ماركة التلفون وزن 10 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلا من 60.95 ريال، ارز مصري من جرين فارمز 5 كيلو بسعر28.95 ريال بدلا من 33.50 ريال، ارز هندي بسمتي من ابو كاس 10 كيلو بسعر 69.95 ريال بدلا 79.95 ريال، ارز هندي بسمتي من ابو كاس 5 كيلو بسعر 31.95 ريال بدلا من 45.50 ريال، كيس سكر من بوزن الاسرة 5 كيلو بسعر 13.95ريال بدلا 19.95 ريال، مكرونة من رنا 400 جرام 10.95ريال بدلا من 16.25 ريال، 2 زجاج زيت ذرة عافية 1.5 لتر 38.95 ريال بدلا من 43.95 ريال ، 2 زجاجة زيت نباتي من العربي 1.5 لتر بسعر 26.95 ريال بدلا 31.75 ريال، زيت دوار الشمس كانولا نور 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال بدلا من 20.95 ريال ، زيت زيتون بكر ممتاز من عافية 500 مل بسعر 20 ريال بدلا من 27.50 ريال، زيت زيتون الجوف 1 لتر بسعر 39.95 ريال بدلا من 46.95 ريال.

عروض هايبر بنده على ” منظفات غسيل ملابس “

علبة مسحوق غسيل مركز من تايد وزن 2.5 كيلو بسعر 17.95 ريال بدلا من 38.50 ريال، علبة مسحوق غسيل من اريل بوزن 5 كيلو بسعر 40.95 ريال بدلا من 89.95 ريال ، مسحوق غسيل مركز من برسيل وزن 7 كيلو بسعر 45 ريال بدل 110.50 ريال ، 2 زجاجة باورجل مركز من اريال 3 لتر 55.50 ريال بدلا من 66.95 ريال ، منعم الاقمشة بعطر ندى الربيع من كمفورت 3 لتر بسعر 17.95 ريال بدلا 30.95 ريال .

عروض هايبر بنده على “الاجهزة المنزلية “

خلاط من كليك أون 350 واط بسعر 65 ريال بدلا من 89 ريال، خلاط بمطحنة من مولينكس600 واط بسعر 149 ريال بدلا من 239 ريال ، قلاية بدون استخدام الزيت من فيليبس بسعر 429 ريال بدلا من 769 ريال ، مكنسة كهربائية من كليك أون 1600 واط 199 ريال بدلا من 265 ريال، مكواة بخار من تيفال 1800 واط بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال، فرن كهربائي من كولين 259 ريال بدلا من 329 ريال، مكنسة كهربائية من اريتي 1600 واط بسعر 109.50 ريال بدلا 219 ريال .