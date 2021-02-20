شوف عروض اكسترا وتخفيضات مذهلة تصل 52% على الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة وتخفيضات حقيقية تصل إلى 52% بالإضافة إلى هدايا شراء مجانية على بعض الأجهزة، وبالإضافة إلى ذلك فإن عروض ومفاجآت شركة اكسترا المحدودة لم تنتهي بعد بل يمكنك أيضاً الشراء بالتقسيط سواء أون لاين أو من خلال احد فروع الشركة المنتشرة في بعض محافظات المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقسيط تسهيل والذي يتيح لك التقسيط والسداد شهرياً وفي خلال 36 شهراً، أي إنها فرصتك المتميزة في اقتناء ما تريد كيفما تشاء وكما يتناسب مع ظروفك واحتياجاتك، فبادروا بالذهاب إلى اقرب فرع لديكم واغتنام هذه الفرصة الممتعة للتسوق من خلال اكسترا. عروض اكسترا على الاجهزة الصغيرة وأجهزة المطبخ: عجانة كلاس برو سعة 4.5 لتر، 1000 واط بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 989 ريال.

محضرة طعام فليبس 850 واط، سعة 1.5 لتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 441 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال.

مفرمة لحم مولينكس قوة 2,300 واط ، ومعدل فرم حتى 5 كيلو جرام بالدقيقة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,229 ريال.

محضرة طعام اريتي قوة من 600 واط وحتى 2,400 واط متوفرة باللون الأزرق بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال. قلاية هوائية فيليبس قوة 1,900 واط، سعة 1.2 كيلو متوفرة باللون الأسود بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 1,258 ريال.

مقلاة بدون زيت نينجا سعة 3.8 لتر ، 1550 واط ، متوفرة بالونين الأسود والرومادي بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 788 ريال.

مقلاة هوائية برنسيس سعة 1.3 كيلو وقوة 1,800 واط متوفرة باللون الأسود بسعر 419 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

مقلاة بدون زيت نينجا بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 898 ريال. عروض الأجهزة الكبيرة والثقيلة: موقد غاز لاجيرمانيا فونورا مقاس 90*60 سم 5 شُعلات ستانلس ستيل بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 4,199 ريال.

موقد غاز جليم مقاس 90*60 سم، خمس شُعلات استيل بسعر 2,899 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

موقد غاز لاجيرمانيا فرن وشواية مقاس 90*60 سم بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

موقد غاز جيسون مقاس 90*60 سم أمان كامل خمس شُعلات ستانلس ستيل بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال. غسالة كلاس برو تعبئة علوية سعة 7 كيلو متوفرة باللون الأبيض بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال.

غسالة ل جي تعبئة أمامية ، غسيل وتجفيف سعة 8 كيلو بسعر 5,699 ريال سعودي بدلاً من 8,249 ريال.

غسالة كاندي فتحة أمامية سعة 6 كيلو غسيل وتجفيف انفرتز ابيض بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 2,309 ريال.

غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو انفرتز متوفرة باللون الأبيض والأسود بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال. ثلاجة هيتاشي 21.4 قدم انفرتز متوفرة باللون الأسود الزجاجي بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 4,829 ريال.

ثلاجة سامسونج 16 قدم انفرتز بخار إنوكس بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 4,999 ريال.

ثلاجة دايو بابين مقاس 23.3 قدم متوفرة باللون الأبيض بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً من 6,899 ريال. تقديم تمويل شخصي مليون ريال لسداد التعثرات البنكية والمديونية

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