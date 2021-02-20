شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 50 ل 90% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية نجحت متاجر بنده في تحقيق هدفها، حيث تحولت بنده في خلال سنوات من متجر واحد صغير إلى سلسلة متاجر وشركة كبيرة متخصصة في بيع المنتجات الغذائية بالتجزئة أو بالجملة، كما أنها نجحت في إطلاق علامة تجارية باسمها وأصبحت مسئولة عن إنتاج مجموعة كبيرة من السلع، وتقدم شركة بنده لعملائها مجموعة عروض بنده أسبوعية، سنعرض لكم جزء من هذه العروض. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم بلغ سعر كيلو أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية 450 جرام 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو قطع دجاج مشكل التنمية 900 جرام 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو قاروص بحري 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جمبري مطبوخ بحري 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جمبري منظف 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 67 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر كيلو جبنة حلوم قبرصي 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي

خصومات بنده بلغ سعر كيلو جبنة شيدر معتدلة بيغا 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 67 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ كيلو مكعبات جبن سلطة دنماركي بالزيت 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جبنة أحمر كيري جولد 50 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو مخلل فجل طيبة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. أسعار الذهب اليوم مباشرة في السعودية السبت 20 فبراير 2021

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