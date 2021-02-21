نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات أقوى عروض السعودية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية تعتبر مكتبات جرير من أشهر الأماكن في المملكة العربية السعودية المتخصصة في مجال الأدوات المدرسية وكل مستلزمات الدراسة وأدواتها، كما أن الشركة تقوم ببيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف الجوالة أيضاً بمختلف أنواعها، وتقوم جرير بتقديم باقة كبيرة من العروض أسبوعياً، سنعرض لحضراتكم في هذا المقال مجموعة منها. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر جهاز سوني ساوند بار مع مضخم صوت 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 829 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز سوني نظام تشغيل موسيقى بلوتوث لون أسود 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز سوني نظام تشغيل موسيقى بلوتوث لون أسود 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سوني نظام تشغيل موسيقى اتصال هاتفي قريب 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سوني نظام تشغيل موسيقى اتصال هاتفي بعيد 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 2249 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سكاي وورث ساوند بار واي 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 429 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير تنزيلات جرير على قسم الكتب العربية: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر كتاب الخطط اللونية مع التصميم الداخلي 175 ريال سعودي بدلاً من سعر 220 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر كتاب ثقافة البنا وجماليات العمارة 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر كتاب العمارة فنون وطرز عالمية 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.

بلغ سعر كتاب عناصر التصميم والبناء 159 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي. طريقة عمل المخمرية الخليجي لتعطير ونعومة لا تقاوم

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