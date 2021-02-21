شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70% وهدايا مجانية لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية تقوم بنده بعمل عروض مختلفة على الكثير من المنتجات في فروعها، قامت شركة بنده بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها وتقوم بإنتاج جزء كبير من المنتجات التي تقوم بيعها، حيث أن هذه المنتجات أصبحت مفضلة لدى الكثير من العملاء وذلك لأنه تم تصنيعها بأفضل جودة وبيعها بأسعار مناسبة، وسنعرض في هذا المقال مجموعة من العروض القائمة في بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم بلغ سعر علبة رقائق ألومنيوم موج وحبتان بلاستيك للتغليف 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر مفارش سفرة ملونة ميني جامبو موج 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

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عروض بنده اليوم بلغ سعر شامبو صانسيلك بلسم بديل الزيت 300 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

بلغ سعر ماسك مرطب للوجه هيالورن لوريال 30 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده بلغ سعر معجون الأسنان سيجنال المتكامل 100 مل 10 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي.

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