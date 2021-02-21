نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية حتي 23 فبراير أجهزة كهربائية ومواد غذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، بداية من 17 فبراير 2021 وحتي 23 فبراير 2021 فهي عروض علي منتجات كثيرة منها بعض الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية واللحوم والمعلبات بأنواعها اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض بعض المنتجات داخل العثيم ماركت فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي.

عروض العثيم علي شاشة توشيبا ال اي دي سمارت 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة ميكروديجيت 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي.

شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

ميكروويف هومر كهربائية 20 لتر بسعر 209 ريال سعودي.

مفرمة لحم جيباس بسعر 159 ريال سعودي.

مقلاه السيف الصحية برو 9 لتر 1800 واط بسعر 449 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 225 ريال سعودي.

مقلاه بطاطس بانيكس بسعر ريال سعودي.

فرن ريدبول مع جريل 45 لتر بسعر 255 ريال سعودي.

العثيم ماركت وعروضه علي اللحوم الطازجة والخضروات

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بسعر 45.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 41.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 31.95 ريال سعودي.

العثيم لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي. مفروم بقري برازيلي مبرد بسعر 22.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي.

تفاح أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

برتقال عصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

خس الأيس بيرج سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.

فلفل أحمر وأصفر وبرتقالي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

كوسة خضراء سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.

جزر طازج سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.

سعر كيلو الليمون 4.95 ريال سعودي.

باذنجان رومي أسود سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.

عروض العثيم علي المعلبات

عروض العثيم جبنة فيتا المراعي 400 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي.

جبنة فيتا المراعي 400 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي. العثيم ماركت جبن مراعي بالقشطة مربعات 108 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

جبن مراعي بالقشطة مربعات 108 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي. زبادي مراعي كامل الدسم 2 كجم بسعر 10.50 ريال سعودي.

جبن المراعي علب شيدر بسعر 113 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

كريمة خفق المراعي جديد 1 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي.

جبن المراعي كاسات طعم القشطة 500 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي.

لبنة المراعي فاخرة كاملة الدسم 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

قشطة المراعي 170 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم زيتون كوبولينا أسود وأخضر بدون عجو 1200 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.

زيتون كوبولينا أسود وأخضر بدون عجو 1200 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي. حليب المراعي دبل شيكولاتة 200 مل 18 علبة بسعر 19.50 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم بعض عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية التي بدأت بالفعل من يوم 17 فبراير ومستمرة حتي 23 فبراير 2021 في المملكة العربية السعودية نتمنى لك عزيزي القارئ تجربة شراء ممتعة وناجحة ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.